Tunden a Samuel García por decirle “metiche” a una mujer que pidió escuelas en lugar de canchas en Nuevo León

Samuel García está preparando a su estado para el mundial (IG Samuel García)

El gobernador de Nuevo León Samuel García fue objeto de críticas tras hablar de una mujer que le solicitó más escuelas en el municipio de Guadalupe, durante un evento público donde inauguró la cancha número 450 del estado, hecho que forma parte de la meta de construir 500 espacios deportivos antes del Mundial.

Al relatar la interacción, Samuel García explicó que durante la inauguración una mujer se le acercó y lo confrontó, tomándolo del brazo y diciéndole: “Uy sí, muchas canchas, queremos escuelas también”.

El mandatario respondió en tono irónico:

Samuel García se compromete a construir tantas escuelas como canchas en Nuevo León. X/@samuel_garcias

“La última vez que fui a hacer una cancha, como siempre, llegó una señora metichona y me increpó. Dije: ah sí, ¿en dónde? En Guadalupe. Y le dije: ¿usted sabe inglés? Porque voy a hacer six o seven escuelas. No me esté retando señora, no le rasque”.

El episodio, capturado en un video que circuló en redes sociales, desató una respuesta dividida entre los usuarios de plataformas digitales.

Algunos criticaron la actitud de García por su tono burlón. Otros minimizaron la gravedad del hecho, sosteniendo que mientras cumpla con sus promesas de gobierno, las formas no son relevantes.

Samuel García impulsa la construcción de infraestructura deportiva ante la llegada del Mundial

Un evento escolar en la ciudad marcó el inicio del ciclo 2025-2026 y sirvió como plataforma para destacar la próxima realización de partidos internacionales durante el Mundial. (X/ @samuel_garcias)

En el evento de inauguración, además del gobernador y su esposa, participaron el alcalde de Guadalupe, Héctor García, junto a representantes del sector educativo, docentes, directivos y padres de familia. La obra inaugurada corresponde a la cancha número 450 a nivel estatal y la número 60 específicamente en Guadalupe.

Durante su intervención, Samuel García destacó que su administración definió como objetivo levantar 500 canchas en todo Nuevo León para fortalecer el deporte y preparar a la entidad de cara al Mundial de fútbol. “Estamos a punto de llegar a la meta. Dijimos que íbamos a hacer 500 canchas y metimos turbo. Hoy inauguramos la 450 y nos quedan tres meses para terminar. Se me hace que hasta se van a quedar cortas”, declaró el gobernador ante asistentes.

El mandatario también anunció que en los próximos días llegarán a Nuevo León delegaciones internacionales, incluidas las de Holanda y Japón, para supervisar los avances en infraestructura deportiva del estado, subrayando la importancia de que municipios como Guadalupe cuenten con instalaciones de calidad ante la justa mundialista.

La entrega de canchas y los comentarios de García se insertan en el contexto de una agenda pública prioritaria que busca combinar la promoción del deporte con el desarrollo educativo, en el marco de las obras preparatorias para el Mundial de fútbol.