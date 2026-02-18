México

El gobierno de Nuevo León destinó más de 15 millones en publicidad de Facebook

Tan solo el gobernador y su esposa gastaron más de 12 millones en pautarse

Guardar
El gobierno de Samuel García
El gobierno de Samuel García gastó más de 10 millones en publicidad junto a su esposa en Facebook )Crédito: X @samuelgarcias)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto con su esposa Mariana Rodríguez y el secretario de gobierno, Miguel Flores (en redes está como Mike Flores), destinaron al menos 15 millones de pesos en publicidad digital en redes sociales entre diciembre del 2025 y febrero de este año, de acuerdo con datos consultables en la Meta Biblioteca de Anuncios.

La cifra corresponde exclusivamente a inversión en pauta pagada dentro de Facebook e Instagram durante un periodo de tres meses, lo que equivale a más de 5 millones de pesos mensuales dirigidos únicamente a posicionamiento digital.

Según los registros públicos disponibles en la Biblioteca de Anuncios —herramienta que permite consultar montos, fechas de difusión y responsables de páginas que contratan publicidad—, la inversión fue constante y sostenida durante el cierre de 2025 y el arranque de 2026.

Los anuncios promocionados incluyeron contenidos relacionados con actividades gubernamentales, mensajes institucionales, logros de administración y publicaciones vinculadas a la imagen pública de los funcionarios.

La plataforma detalla que los recursos fueron destinados a campañas activas en perfiles asociados a los servidores públicos y páginas oficiales, aunque la herramienta no distingue el origen específico del financiamiento más allá de identificar al anunciante.

Debate sobre comunicación y autopromoción

Pauta en Facebook de gobernador,
Pauta en Facebook de gobernador, esposa y secretario del gobierno de Nuevo León (Captura)

El monto ha generado cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público del gobernador, ya que Samuel García solo él, gastó más de 8 millones en su promoción, mientras su esposa casi llega a los 5, en un contexto donde Nuevo León enfrenta desafíos relevantes en materia de movilidad, seguridad, calidad del aire y servicios básicos.

Especialistas en transparencia y rendición de cuentas señalan que cuando el gasto en promoción digital se concentra en perfiles personales o en contenidos que refuerzan la imagen individual de funcionarios, surge un debate legítimo sobre la delgada línea entre comunicación institucional y autopromoción.

De acuerdo con estos analistas, la publicidad gubernamental tiene como finalidad informar a la ciudadanía sobre programas, servicios y acciones públicas; sin embargo, advierten que el formato y el enfoque del contenido pueden influir en la percepción sobre si se trata de información oficial o posicionamiento político.

Información abierta y verificable

Pautas de líderes de MC
Pautas de líderes de MC y del gobierno de Nuevo León al 14 de febrero 2026 (captura/Facebook)

El promedio mensual superior a los 5 millones de pesos en anuncios patrocinados coloca bajo la lupa la estrategia de comunicación del gobierno estatal y sus principales figuras públicas.

En un entorno donde las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de comunicación política, la inversión en pauta digital representa una herramienta clave para amplificar mensajes y alcanzar audiencias segmentadas.

La información sobre la inversión está disponible públicamente en la Biblioteca de Anuncios de Meta y puede ser consultada por cualquier ciudadano interesado en verificar los montos y periodos de difusión.

Este caso reaviva la discusión sobre la regulación de la publicidad gubernamental en entornos digitales, un terreno donde la normativa aún enfrenta retos para adaptarse a la dinámica de las plataformas tecnológicas.

Mientras tanto, el gasto millonario en tres meses mantiene abierta la conversación sobre transparencia, prioridades presupuestales y el papel de la comunicación digital en la gestión pública.

Temas Relacionados

Gasto PúblicoPublicidadFacebookRedes SocialesNuevo LeónSamuel GarcíaMariana RodríguezPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Unión Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca hoy: se

Jorge Medina y Josi Cuen anuncian cuatro conciertos en el Auditorio Nacional

El dúo llevará su gira a uno de los escenarios más emblemáticos de la capital tras una racha de llenos en recintos de gran capacidad

Jorge Medina y Josi Cuen

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero: L7 del MB presenta retrasos por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Entre acusaciones de delincuencia de papás de Jeremy, esta es su versión y la de las autoridades

Hace unos días, la titular de la FGJCDMX aseguró que no había indicios de que los familiares del joven estuvieron coludidos con algún grupo delincuencial

Entre acusaciones de delincuencia de

Pumas vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó en empate 1 a 1

Pumas vs Monterrey: precios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades interceptan avioneta con más

Autoridades interceptan avioneta con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca, informa Harfuch

Tiroteo en el centro de Taxco: operativo policial reaviva el miedo y la extorsión en Guerrero

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Tachan de ‘pedófilo’ al ‘Doctor

Tachan de ‘pedófilo’ al ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños por polémico sketch: “Prefiero dos de 14 años”

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita destacan en el cine mexicano con su nueva película

Juanpa Zurita respalda a Carlos Rivera tras polémica por su matrimonio

Observación de mariposas en Xochimilco: guía para el paseo ecológico gratis

¿Shakira dará concierto en el Zócalo de la Ciudad de México? Esto es lo que se sabe

DEPORTES

Luis García y Carlos Hermosillo

Luis García y Carlos Hermosillo ven en el Estadio Azteca la clave del Tri para el Mundial 2026

Zona Sur se lleva la victoria en el primer Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

Pumas vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Esta es la sorprendente razón por la que Víctor Osimehn se declaró fan de Cruz Azul

Así les fue a los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026