Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Se trata de las organizaciones con mayor presencia en el país Créditos: Cuartoscuro / Insight Crime

Baja California es una entidad de interés para los grupos criminales, se trata de un estado en donde han sido identificadas actividades de los grupos criminales Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Autoridades han identificado las operaciones de los grupos delictivos en Tijuana, una ciudad en la frontera con Estados Unidos. Se trata de una zona relevante para el trasiego de drogas de México a territorio estadounidense.

El Cártel de Sinaloa en Baja California

Al menos durante 15 años un par de hermanos han logrado mantener el control de Tijuana y sus alrededores a través de actos violentos tales como extorsiones, secuestros y homicidios, además de alianzas y la corrupción de funcionarios.

Foto: Departamento de Estado de EEUU

Los hermanos Arzate fueron acusados de narcoterrorismo el 26 de febrero. René es identificado como jefe de plaza en Tijuana.

“René y Alfonso Arzate García han controlado conjuntamente la Plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años, manteniendo su autoridad mediante la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local”, es parte de lo informado por las autoridades de EEUU.

La muerte del Mencho y la respuesta en Baja California

Como “capacidad limitada” es como las autoridades de Baja California califican las acciones violentas realizadas en la entidad luego de que en Jalisco fuera desplegado un operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, máximo líder del CJNG.

Mapa elaborado por las autoridades (Gobierno de Baja California)

Los registros de las autoridades muestran que Tijuana, el territorio que es dominado por los hermanos Arzate, fue el más afectado por la reacción violenta tras la muerte del líder criminal.

En una conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-BC), Laureano Carrillo Rodríguez, detalló que la mayoría de los 26 detenidos por los disturbios no estaban armados. El funcionario mostró un mapa con el que mostraron los diversos eventos en la entidad.

“Esto nos permitió a nosotros como analistas poder definir en qué parte se encuentra la mayor presencia de esta organización delictiva en Baja California. [...] También se observó una capacidad limitada de esta organización delincuencial”, comentó.

Pero los registros van más allá del operativo que resultó en la muerte de El Mencho, pues a mediados de diciembre pasado el portal Zeta Tijuana identificó a Javier Adrián “N” como “la cabeza más visible del CJNG en Baja California”.

El portal también señala a Jesús Alfonso “N”, alias Trapero, un expolicía de Tijuana que sería cabecilla del CJNG en Tecate.

La alianza CJNG-Chapitos en Baja California

Los hermanos Arzate, ligados a la facción de Los Mayos, no son los únicos que han generado alianzas en territorio bajacaliforniano, pues el 13 de enero pasado las autoridades estatales informaron sobre la detención de Issac Neftaly “N”, un sujeto de 22 años de edad capturado en Mexicali.

El sujeto capturado tiene 22 años (SSC-BC)

Información obtenida por Infobae México destaca que el capturado formaba parte de la alianza CJNG- Chapiza, este último un grupo de sujetos armados de la facción de Los Chapitos.

La muerte de Oseguera Cervantes provocó reacciones violentas en diversos estados: Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.