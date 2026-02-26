México

Quién es René Arzate, alias “La Rana”, integrante del Cártel de Sinaloa señalado por narcoterrorismo en EEUU

Reportes previos indican que el narcotraficante con base en Baja California sería afín a la facción de “Los Mayos”, comandada por “El Mayito Flaco”

Guardar
Este 26 de febrero el
Este 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU actualizó una acusación contra "La Rana" y presentó una recompensa millonaria para su captura. Crédito: FBI

Luego de que este 26 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una recompensa de 5 millones de dólares contra René Arzate García, alias “La Rana”, por narcoterrorismo y apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, el narcotraficante con base en Baja California regresó al ojo público y levantó cuestionamientos sobre su vida criminal.

Arzate García, es señalado por autoridades de EEUU como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en el municipio de Tijuana para el Cártel de Sinaloa.

Según reportes previos de Infobae México, “La Rana” estaría relacionado con la facción de los Zambada, también conocida como “Los Mayos” o “La Mayiza”.

La Rana enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo, entre otros.

Por él, Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena, así como la de su hermano, Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”.

Perfil criminal de “La Rana”

De acuerdo con reportes de Estados Unidos basados en documentos judiciales, René Arzate García ha ejercido el rol de “jefe de plaza” del Cártel de Sinaloa en Baja California, donde dirige operaciones de tráfico de drogas y actividades violentas, incluidas ejecuciones y secuestros.

Reportes oficiales señalan que René tiene actualmente 42 años de edad, debido a que nació el 11 de junio de 1983.

Su apodo más popular es sin duda “La Rana”, pero las autoridades refieren que también se le ha identificado como “General” o “Apá”.

Ficha de recompensa por información
Ficha de recompensa por información para capturar a "La Rana", René Arzate García. Crédito: DEA

Una ficha de búsqueda en su contra refiere que es un hombre de complexión robusta, con una altura aproximada de 1,82 metros y un peso cercano a 100 kilogramos. Su piel es de tono claro, presenta cabello negro y sus ojos son de color marrón.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por su participación en la importación sistemática de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos, así como por su implicación en el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de transacciones internacionales.

Reportes previos de Infobae México señalan que la organización comandada por “La Rana” y su hermano “El Aquiles”, llevaría varios años trabajando bajo el mando de la Familia Zambada.

Acusaciones previas contra “La Rana” en EEUU

Reportes previos de Infobae México revelan que esta no es la primera acusación “La Rana” en Estados Unidos.

  • El 25 de julio de 2014, el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California emitió una orden de arresto federal después de que Arzate García fuera acusado a nivel federal de conspiración para importar marihuana
  • En el año 2023 fue designado como capo de la droga por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2023
  • El 9 de octubre de 2025, un gran jurado federal en el Distrito Sur de California presentó una acusación formal sustitutiva contra Arzate García por diversos cargos entre los que se encuentra “narcoterrorismo”
  • Y el más reciente, este 26 de febrero de 2026, cuando EEUU presentó una acusación formal sustitutiva y una recompensa de 5 millones de dólares por información para su captura.

El reporte oficial indica que la acusación revelada este 26 de febrero contra “La Rana” remplaza la presentada en 2014 por conspiración para importar marihuana y amplía los cargos para incluir su rol como figura central en el tráfico de drogas, la corrupción de funcionarios públicos mexicanos, la extorsión a comercios y la violencia extrema en Tijuana y municipios aledaños, todo esto a nombre del Cártel de Sinaloa.

Los cargos federales y la búsqueda internacional

Actualmente René Arzate García, alias “La Rana” enfrenta acusaciones por los siguientes cargos en Estados Unidos:

  • Narcoterrorismo
  • Apoyo material a una organización terrorista extranjera designada
  • Participación en una empresa criminal continua
  • Conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación
  • Conspiración para importar sustancias controladas
  • Conspiración para distribuir sustancias controladas
  • Conspiración para lavar instrumentos monetarios

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 26 de febrero una recompensa de hasta cinco millones de dólares por datos que lleven a la detención o condena de “La Rana” y su hermano “El Aquiles”.

Temas Relacionados

AquilesLa RanaFentaniloFBICártel de SinaloaLa MayizaLos MayosLos ArzateTijuanaBaja CaliforniaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0

Beca Rita Cetina 2026: qué estudiantes de secundaria aún no reciben el pago de mil 900 pesos de este mes de febrero

El pago corresponde a la primera dispersión de este año, que abarca los meses de enero y febrero

Beca Rita Cetina 2026: qué

Suprema Corte sesiona en Chiapas con el propósito de acercar la justicia a la ciudadanía

El pleno del tribunal sesionó por primera vez fuera de la CDMX y emitió un fallo para corregir omisiones legislativas sobre derechos de los indígenas

Suprema Corte sesiona en Chiapas

Así fue la lujosa celebración de cumpleaños Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

La nieta de Eugenio Derbez disfrutó de una fiesta de dragones, rodeada de amor y detalles espectaculares de sus famosos padres

Así fue la lujosa celebración

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

El sujeto es señalado por encargarse de la recaudación de dinero generado por células de la organización criminal

Detienen a “El Salsas”, operador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Salsas”, operador

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

Cae “Lexus” en Matamoros, presunto líder de célula del Cártel del Golfo en Tamaulipas

De Tapalpa a Puerto Vallarta, estos son los lugares en la nómina de El Mencho

EEUU anuncia recompensa de 5 millones de dólares por “La Rana” y “El Aquiles”, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa

EEUU acusa de narcoterrorismo a ‘La Rana’ y a su hermano “Aquiles”, líderes del Cártel de Sinaloa en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Así fue la lujosa celebración

Así fue la lujosa celebración de cumpleaños Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Luz Elena González se conmueve al hablar de su hijo con autismo y revela cómo le cambió la vida: “Lloré como una loca”

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes de la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón por 5 millones de pesos, podrían embargar sus propiedades

Shanik Berman arremete contra Cazzu, asegura que Christian Nodal no abandonó a su hija

DEPORTES

Este sería el primer jugador

Este sería el primer jugador de México descartado por el Vasco Aguirre para el Mundial 2026

CONADE insiste en realizar el Mundial de Clavados en México: estas serían las posibles sedes

Israel Reyes lanza mensaje a los seleccionados de Chivas y recibe críticas de los aficionados

Gobierno de Jalisco revela la razón por la que cancelaron el Mundial de Clavados 2026

Juan Manuel Márquez vuelve a cuestionar la carrera de Canelo Álvarez aunque lo considera buen peleador: “Ha tenido un poquito de ayuda”