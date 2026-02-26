Quién es René Arzate, alias “La Rana”, integrante del Cártel de Sinaloa señalado por narcoterrorismo en EEUU

Este 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU actualizó una acusación contra "La Rana" y presentó una recompensa millonaria para su captura. Crédito: FBI

Luego de que este 26 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una recompensa de 5 millones de dólares contra René Arzate García, alias “La Rana”, por narcoterrorismo y apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, el narcotraficante con base en Baja California regresó al ojo público y levantó cuestionamientos sobre su vida criminal.

Arzate García, es señalado por autoridades de EEUU como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en el municipio de Tijuana para el Cártel de Sinaloa.

Según reportes previos de Infobae México, “La Rana” estaría relacionado con la facción de los Zambada, también conocida como “Los Mayos” o “La Mayiza”.

La Rana enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo, entre otros.

Por él, Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena, así como la de su hermano, Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”.

Perfil criminal de “La Rana”

De acuerdo con reportes de Estados Unidos basados en documentos judiciales, René Arzate García ha ejercido el rol de “jefe de plaza” del Cártel de Sinaloa en Baja California, donde dirige operaciones de tráfico de drogas y actividades violentas, incluidas ejecuciones y secuestros.

Reportes oficiales señalan que René tiene actualmente 42 años de edad, debido a que nació el 11 de junio de 1983.

Su apodo más popular es sin duda “La Rana”, pero las autoridades refieren que también se le ha identificado como “General” o “Apá”.

Ficha de recompensa por información para capturar a "La Rana", René Arzate García. Crédito: DEA

Una ficha de búsqueda en su contra refiere que es un hombre de complexión robusta, con una altura aproximada de 1,82 metros y un peso cercano a 100 kilogramos. Su piel es de tono claro, presenta cabello negro y sus ojos son de color marrón.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por su participación en la importación sistemática de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos, así como por su implicación en el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de transacciones internacionales.

Reportes previos de Infobae México señalan que la organización comandada por “La Rana” y su hermano “El Aquiles”, llevaría varios años trabajando bajo el mando de la Familia Zambada.

Acusaciones previas contra “La Rana” en EEUU

Reportes previos de Infobae México revelan que esta no es la primera acusación “La Rana” en Estados Unidos.

El 25 de julio de 2014, el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California emitió una orden de arresto federal después de que Arzate García fuera acusado a nivel federal de conspiración para importar marihuana

En el año 2023 fue designado como capo de la droga por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2023

El 9 de octubre de 2025, un gran jurado federal en el Distrito Sur de California presentó una acusación formal sustitutiva contra Arzate García por diversos cargos entre los que se encuentra “narcoterrorismo”

Y el más reciente, este 26 de febrero de 2026, cuando EEUU presentó una acusación formal sustitutiva y una recompensa de 5 millones de dólares por información para su captura.

El reporte oficial indica que la acusación revelada este 26 de febrero contra “La Rana” remplaza la presentada en 2014 por conspiración para importar marihuana y amplía los cargos para incluir su rol como figura central en el tráfico de drogas, la corrupción de funcionarios públicos mexicanos, la extorsión a comercios y la violencia extrema en Tijuana y municipios aledaños, todo esto a nombre del Cártel de Sinaloa.

Los cargos federales y la búsqueda internacional

Actualmente René Arzate García, alias “La Rana” enfrenta acusaciones por los siguientes cargos en Estados Unidos:

Narcoterrorismo

Apoyo material a una organización terrorista extranjera designada

Participación en una empresa criminal continua

Conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación

Conspiración para importar sustancias controladas

Conspiración para distribuir sustancias controladas

Conspiración para lavar instrumentos monetarios

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 26 de febrero una recompensa de hasta cinco millones de dólares por datos que lleven a la detención o condena de “La Rana” y su hermano “El Aquiles”.