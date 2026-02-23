Gobernadora de Baja California presenta reporte tras la ola de violencia generada por muerte de “El Mencho”

La mandataria reconoció la labor de las autoridades que participaron en la pacificación de la entidad. Crédito: X - @MarinadelPilar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ofreció este lunes un informe actualizado sobre la situación de seguridad en la entidad tras los hechos violentos ocurridos luego de fuerzas federales abatieran a Nemecio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El operativo que derivó en la captura y posterior muerte de uno de los narcotraficantes más peligrosos y buscados del mundo fue realizado en Tapalpa, Jalisco.

Tras la noticia, diversas células de la organización criminal sostuvieron enfrentamientos con autoridades y realizaron narcobloqueos, afectando diversas entidades.

En su mensaje, difundido la tarde de este 23 de febrero de 2026 después de una reunión con el gabinete de seguridad estatal, la mandataria reportó un incremento en el número de incidentes y detenciones, respecto a los datos comunicados el día anterior.

Según la información entregada por Ávila Olmeda, las fuerzas de seguridad lograron restablecer la calma en la entidad, luego de una serie de ataques que incluyeron incendios de vehículos y acciones coordinadas en diversos municipios.

La funcionaria subrayó que, desde la madrugada de este lunes, no se han registrado nuevos incidentes, y resaltó la normalidad en el transporte público y la circulación por las carreteras estatales.

Incremento de incidentes y detenciones tras la muerte de “El Mencho”

En su comparecencia, Marina del Pilar Ávila Olmeda detalló que, durante la jornada, se reportaron 29 incidentes relacionados con la ola de violencia, cifra que representa un aumento considerable frente a los 16 eventos contabilizados en el comunicado oficial del Gobierno de Baja California emitido la tarde del domingo 22 de febrero.

Además, la mandataria confirmó la detención de 25 personas presuntamente involucradas en diversos hechos de violencia como lo fueron los narcobloqueos.

Además, la gobernadora reconoció la labor conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las corporaciones estatales y municipales, así como el respaldo del Gabinete de Seguridad Nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Una vez más, se comprobó que las corporaciones de seguridad están preparadas para responder ante cualquier amenaza de los criminales”, afirmó Ávila Olmeda en su mensaje.

Restablecimiento de la movilidad y vigilancia permanente

De acuerdo con la información oficial, tras las acciones de las fuerzas de seguridad, desde la 1:05 de la mañana de este lunes no se han presentado nuevos incidentes en el estado.

El transporte público de carga y de personal opera con normalidad y no existen bloqueos carreteros en ninguno de los municipios de Baja California.

El reporte de la mandataria fue realizado tras sostener una reunión con el gabinete estatal de seguridad. Crédito: Gobierno de Baja California.

Las carreteras, indicó la mandataria, permanecen bajo vigilancia constante para garantizar la movilidad y la seguridad de la población.

La Mesa de Seguridad Estatal se mantiene en sesión permanente para dar seguimiento a la situación y coordinar esfuerzos entre las distintas instancias que participan en las labores de seguridad.

Balance de daños y respuesta institucional

El reporte actualizado refleja un aumento en comparación con lo confirmado el día de ayer, cuando se había informado de dieciséis eventos, principalmente incendios de vehículos, y siete personas detenidas (cuatro en Mexicali y tres en Tijuana), sin bloqueos ni civiles lesionados.

En el nuevo balance, la cifra de detenidos y de incidentes casi duplica la previa, reflejando la magnitud de la respuesta institucional tras la muerte de “El Mencho”, líder de uno de los cárteles más relevantes del país.

La gobernadora cerró su mensaje agradeciendo el trabajo de las fuerzas de seguridad y reiterando el compromiso de su administración para mantener la tranquilidad en Baja California.