PVEM se deslinda de Pedro Segura, excandidato a la gubernatura de Guerrero, por corrido a “El Mencho”

PVEM se deslindó de Pedro Segura tras polémica por narcocorrido y amenaza a Loret de Mola.

Luego de que Pedro Segura Valladares, excandidato de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Guerrero en 2021, fuera exhibido en redes sociales cantando un corrido que hace referencia a “El Mencho” durante un concierto privado en su rancho en Tepecoacuilco y la posterior amenaza al periodista Carlos Loret de Mola por criticarlo, el Verde se deslindó del empresario.

El Verde dice que no tiene contacto desde 2021

A través de un comunicado el partido Verde aclaró que Pedro Segura no es militante y tampoco ha formado parte de su estructura interna:

“El ciudadano Pedro Segura Valladares fue postulado en 2021 como candidato externo dentro de la coalición integrada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México, participación limitada estrictamente al proceso electoral de ese año”.

El aliado del PT aclaró que una vez concluido el proceso electoral se terminó toda relación con el candidato postulado, por lo que la comunicación se cortó desde entonces.

Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero, subió al escenario durante un concierto en su rancho para pedir que se interpretara un corrido dedicado a “El Mencho”. (X/@SofiGarciaMX)

Corrido a “El Mencho” en el Día de la Bandera

El 25 de febrero por la noche, Pedro Segura encabezó un concierto gratuito en su rancho y hotel Vida en el Lago, ubicado en Tepecoacuilco, Guerrero, únicamente tres días después del fallecimiento de "El Mencho“. La actividad, que coincidió con la conmemoración del Día de la Bandera, comenzó con una cabalgata por las calles de Iguala, en la que Segura recibió muestras de apoyo y ovaciones de asistentes.

Al final de la noche, Los Alegres del Barranco fueron quienes cerraron el concierto. Mientras cantaban, Pedro Segura insistió varias veces desde el escenario para que tocaran “El del Palenque”, una pieza escrita en honor a Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pavel Moreno, vocalista de la agrupación, se negó a cantar el corrido: “Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”.

Tras la respuesta del grupo, Pedro Segura se apropió del micrófono para cantar la primera estrofa: “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, lo que provocó aplausos entre los asistentes.

Pedro Segura defendió su gusto por los narcocorridos, tras viralizarse el video donde insiste en escuchar el tema “El del Palenque” durante un concierto privado. (Facenook: Pedro Segura)

“Yo me la canto, tú nomás dame tono”, volvió a decir Pedro Segura, aunque Los Alegres del Barranco mantuvieron su rechazo a interpretar la canción. Más adelante, el empresario enfatizó ante los presentes: “Corridos, es gratis, es privado y el gobierno a chingar a su madre”.

Luego de que el expolítico fuera señalado en medios de comunicación y redes sociales, subió un video donde hacía referencia directa al periodista Carlos Loret de Mola, “perro que le ladra, le da un balazo en el hocico”, por lo que el comunicador acusó que esto representa una amenaza directa al ejercicio de su labor periodística.