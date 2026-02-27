Oro y plata: cuál es el precio de los centenarios y onzas este 27 de febrero

El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Ya sea como para ahorrar sin verse tan afectado por la inflación, un activo para invertir o simplemente para realizar un obsequio, las monedas de oro y plata son una buena opción.

Sin embargo, el valor de estas piezas hechas con estos metales preciosos cambian continuamente, pueden subir o bajar a causa de su cotización a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

No importa si tratas de comprarlas o venderlas, aquí están el valor de las monedas de oro y plata para este viernes 27 de febrero.

Oro y plata

Varios bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, el cual actualizan constantemente.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 98.900 pesos y vende en 111.900 pesos, este viernes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 1.561 pesos y venden en 1.761 pesos, este 27 de febrero.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 98.553 pesos en compra y 115.653 pesos en venta; el Azteca de oro en 39.362 pesos la compra y 46.215 la venta; el Hidalgo de oro en 19.681 pesos en compra y 23.108 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1894.15 pesos la venta y 1382.5 pesos la compra, para hoy.

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 116.664 pesos y 1755 pesos, respectivamente, este viernes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, debes de saber que existen una serie de requisitos para hacerlo, mismos que varían dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

