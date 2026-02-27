México

Oro y plata: cuál es el precio de los centenarios y onzas este 27 de febrero

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Guardar
El valor del Centenario de
El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Ya sea como para ahorrar sin verse tan afectado por la inflación, un activo para invertir o simplemente para realizar un obsequio, las monedas de oro y plata son una buena opción.

Sin embargo, el valor de estas piezas hechas con estos metales preciosos cambian continuamente, pueden subir o bajar a causa de su cotización a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

No importa si tratas de comprarlas o venderlas, aquí están el valor de las monedas de oro y plata para este viernes 27 de febrero.

Oro y plata

Varios bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, el cual actualizan constantemente.

El oro y la plata
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 98.900 pesos y vende en 111.900 pesos, este viernes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 1.561 pesos y venden en 1.761 pesos, este 27 de febrero.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 98.553 pesos en compra y 115.653 pesos en venta; el Azteca de oro en 39.362 pesos la compra y 46.215 la venta; el Hidalgo de oro en 19.681 pesos en compra y 23.108 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1894.15 pesos la venta y 1382.5 pesos la compra, para hoy.

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 116.664 pesos y 1755 pesos, respectivamente, este viernes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, debes de saber que existen una serie de requisitos para hacerlo, mismos que varían dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Centenario de Oro en MéxicoPrecio de la Onza de Plata en MéxicoFinanzasEconomíaMéxico-noticiasÚltimas actualizacionesPrecio Monedas Mexicanas

Más Noticias

“No es ocurrencia”: Sheinbaum responde al INE por criticas sobre que reforma electoral proponga eliminar el PREP

La mandataria afirmó que la iniciativa “es un compromiso cumplido”

“No es ocurrencia”: Sheinbaum responde

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de febrero: se reabre Av. Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Sala del Terror 2026: fechas, precios y cómo vivir la experiencia inmersiva en CDMX

Adéntrate en ‘El Conjuro’, ‘El Exorcista’, ‘Annabelle’ y más

Sala del Terror 2026: fechas,

Randy de 15 años fue asesinado en un mercado mientras iba junto a su hermano y padre en Nuevo León

La agresión ocurrió cerca de las 22:30 horas, en la intersección de avenida Hacienda del Sol y calle Natrón

Randy de 15 años fue
MÁS NOTICIAS

NARCO

En territorio del CJNG: Marina

En territorio del CJNG: Marina detiene a ocho sicarios e incauta arsenal en Puerto Vallarta

¿Quién es “El Lexus”? El capo del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

Titular de Seguridad de Acapulco renuncia tras críticas de Sheinbaum

Una emboscada a “El Pantera”: así fue la guerra entre “El Mini Lic” y René Arzate

Máquinas tragamonedas: las claves por las que el CJNG y otros cárteles apuestan por este negocio

ENTRETENIMIENTO

Sala del Terror 2026: fechas,

Sala del Terror 2026: fechas, precios y cómo vivir la experiencia inmersiva en CDMX

“Puro Cazzu, pese a quien le pese”: Emiliano Aguilar estalla en redes por el escándalo de ‘Rosita’

CDMX cantará al ritmo de Juan Gabriel en un concierto sinfónico: fecha, horario y costos

Feria de Puebla 2026: consulta aquí la lista completa de artistas que se presentarán gratis y con costo

Shakira en el Zócalo: ubicaciones de las pantallas gigantes para ver el concierto gratis

DEPORTES

Edson Álvarez reaparece en muletas

Edson Álvarez reaparece en muletas a cuatro meses del Mundial 2026

Copa del Mundo 2026: llega a México el trofeo para iniciar su recorrido por el país

‘Lazy Boy’ y Michael Morales llevan la experiencia de UFC a jóvenes de la CDMX en clase privada

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

La estrella de Japón que podría perderse el Mundial 2026 en México