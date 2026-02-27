México

“No es ocurrencia”: Sheinbaum responde al INE por criticas sobre que reforma electoral proponga eliminar el PREP

La mandataria afirmó que la iniciativa “es un compromiso cumplido”

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que México registró el nivel más bajo de pobreza laboral durante el año 2025. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reforma electoral que presentó esta semana, ante las críticas por la eliminación del sistema PREP para el conteo de votos, afirmando que dicha propuesta “no es una ocurrencia”.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, que realizó en Sinaloa, la mandataria dijo no estar de acuerdo con Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ayer señaló que cualquier modificación del PREP deberá ir acompañada de mecanismos que aseguren la difusión oportuna de información a la ciudadanía el mismo día de la Jornada Electoral.

“No es una propuesta de ocurrencia, es una propuesta bien trabajada, bien analizada y que recoge parte de lo que opinó la ciudadanía”, dijo Sheinbaum.

