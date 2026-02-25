México

Sheinbaum presenta reforma electoral en Palacio Nacional: reduce gasto, elimina ‘pluris’, prohíbe bots y regula IA en elecciones

La presidenta indicó que con la iniciativa se busca garantizar que todos los legisladores busquen el voto popular

Sheinbaum presentó la reforma electoral
Sheinbaum presentó la reforma electoral en Palacio Nacional. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa de reforma electoral que impulsará su gobierno para reducir el gasto en el costo de las elecciones y los recursos para los partidos políticos, además de modificar la figura de legisladores plurinominales, entre otras medidas.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria informó que enviará la iniciativa al Congreso de la Unión el próximo lunes, aunque aún no decide a qué cámara; sin embargo, precisó que ya no realizará cambios al documento.

Información en desarrollo...

