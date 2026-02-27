Guadalupe Taddei advierte que México no puede quedarse sin el PREP el día de la elección

Guadalupe Taddei señaló que dejar al país sin información preliminar el día de la elección no es una opción, pues constituye un derecho de la ciudadanía.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió que el país no puede llegar a una jornada electoral sin un mecanismo que garantice información pública la misma noche de la votación.

Su postura se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su propuesta de reforma electoral contempla eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), aunque la iniciativa aún no ha sido presentada formalmente ante el Congreso.

Taddei planteó que, de no existir el PREP, la primera pregunta sería qué información podría ofrecer la autoridad electoral el mismo día de la jornada.

El PREP se mantiene como un mecanismo clave para ofrecer transparencia y certeza durante la noche electoral, sin sustituir los cómputos oficiales posteriores. (@INE)

Subrayó que la difusión de resultados preliminares se ha convertido en una práctica consolidada que siguen medios de comunicación, partidos, academia y ciudadanía en general.

“Lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el mismo día de la jornada electoral”, expresó, al señalar que la sociedad está atenta a conocer qué ocurre en su casilla, municipio, distrito, estado o a nivel nacional en elecciones federales.

El PREP como herramienta de transparencia y seguimiento ciudadano

La presidenta del INE sostuvo que el PREP ha permitido durante años ofrecer datos preliminares en tiempo real, lo que contribuye a la certeza informativa y a la transparencia del proceso electoral.

Taddei indicó que cualquier modificación al modelo vigente tendría que analizarse cuidadosamente, pues la expectativa ciudadana de contar con resultados preliminares la misma noche ya forma parte de la cultura democrática del país.

Sheinbaum propone eliminar el PREP en su reforma electoral

Durante su conferencia, Sheinbaum argumentó que la eliminación del PREP no es una propuesta nueva y que ha sido discutida previamente en foros.

Claudia Sheinbaum no incluyó el PREP en su Reforma Electoral. REUTERS/Raquel Cunha

Señaló que iniciar el conteo distrital desde la misma noche del domingo permitiría contar con resultados mayoritarios al día siguiente, sin esperar al miércoles posterior, como ocurre actualmente.

De acuerdo con la presidenta, prescindir del PREP implicaría una reducción en el uso de recursos públicos y, a su juicio, daría mayor certeza al privilegiar directamente los cómputos distritales, que son los que tienen validez legal.

También indicó que, en caso de solicitudes, las urnas pueden abrirse para recuento como lo establece la norma.

¿Qué es el PREP y cuál es su función en las elecciones?

El PREP es un sistema diseñado para difundir resultados preliminares la misma noche de la jornada electoral.

Funciona mediante la captura y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo elaboradas por funcionarios de casilla.

El PREP es un mecanismo clave que difunde resultados preliminares sin sustituir los cómputos oficiales posteriores, señaló la funcionaria.

Las actas son enviadas a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, donde se digitalizan y procesan para su consulta pública en tiempo real a través de internet.

Su propósito es ofrecer información oportuna y transparente, sin sustituir los cómputos distritales oficiales que se realizan en los días posteriores.

Este mecanismo está previsto en la legislación electoral mexicana y se ha implementado en procesos federales y locales como una herramienta de difusión preliminar de resultados.

Elecciones 2027 y el debate sobre la información preliminar

La discusión ocurre en la antesala del proceso electoral federal y concurrente de 2027, cuando se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, más de 2,000 ayuntamientos y diversos cargos judiciales.

El INE anunció que el domingo 6 de junio de 2027 se llevarán a cabo elecciones federales, locales y judiciales en todo el país. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Ante la magnitud de la elección, Taddei insistió en que garantizar información oportuna el día de la jornada es un elemento central para la confianza pública.

La eventual eliminación del PREP ha abierto un debate sobre cómo asegurar transparencia y certidumbre en los comicios venideros.