Más de 18 mil personas esperan un órgano en México: ¿cómo registrarse para ser donador voluntario?

La Secretaría de Salud reafirmó su compromiso de incrementar el número de trasplantes que se realizan en el país mediante el fortalecimiento de la cultura de la donación voluntaria y solidaria.
Así lo afirmó la directora general del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia, quien subrayó la importancia de promover una mayor conciencia social para garantizar equidad, cobertura y eficacia en el acceso a órganos y tejidos.
En entrevista, la titular del CENATRA destacó que el organismo impulsa campañas permanentes de concientización con el objetivo de que las personas tomen la decisión informada de donar órganos y tejidos, ya sea en vida o después de la muerte.
“Esta acción requiere del compromiso, voluntad y generosidad de las personas para mejorar la calidad o salvar la vida de pacientes con alguna enfermedad grave”, expresó.
Erro Aboytia enfatizó que una sola donación puede salvar la vida de más de ocho personas en trasplantes de órganos sólidos y beneficiar a cientos más mediante la donación de tejidos. “La donación es un acto de solidaridad que brinda esperanza y una nueva oportunidad de vida a quienes más lo necesitan”, puntualizó.
De acuerdo con el Registro Nacional de Trasplantes, con corte a noviembre de 2025, 18 mil 912 personas se encuentran en lista de espera para recibir un órgano o tejido que les permita sobrevivir a una enfermedad grave. Esta cifra refleja la magnitud del reto que enfrenta el sistema de salud y la necesidad de fortalecer la cultura de la donación en todo el país.
En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero, la directora del CENATRA señaló que el mensaje central de este año es claro: decir sí a la donación bajo el lema “Por un México sin lista de espera”.
En este contexto, hizo un llamado a la población a dialogar en familia sobre la voluntad de donar, ya sea en vida o después del fallecimiento, ya que conforme a la legislación vigente son los familiares quienes tienen la última palabra para autorizar la donación.
Asimismo, informó que más del 70 por ciento de los trasplantes que se realizan en México se llevan a cabo en hospitales públicos. Entre las instituciones que destacan por su actividad se encuentran el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, los cuales se han ubicado entre los cinco primeros institutos con mayor número de trasplantes hepáticos realizados desde 2021 a la fecha.
Actualmente existen alrededor de 480 establecimientos autorizados para la procuración y/o trasplante de órganos y tejidos, los cuales cuentan con licencias sanitarias otorgadas conforme a las normas y requisitos establecidos por la autoridad sanitaria federal.
¿Cómo ser un donador voluntario?
El Centro Nacional de Trasplantes invita a la población a registrarse como donadora voluntaria de órganos y tejidos a través de su plataforma oficial en línea. El trámite es gratuito y sencillo: las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial, completar el formulario con sus datos y manifestar su voluntad de donar. Al finalizar, pueden descargar e imprimir su Tarjeta de Donación Voluntaria.
La autoridad sanitaria subraya que, además de realizar el registro, es fundamental comunicar la decisión a la familia, ya que en caso de fallecimiento son los familiares quienes tienen la última palabra para autorizar la donación.
Órganos y tejidos que se pueden donar:
En vida:
- Riñón
- Parte del hígado
- Sangre
- Plaquetas
- Cabello
Después del fallecimiento:
- Corazón
- Pulmones
- Hígado
- Riñones
- Páncreas
- Intestino
- Córneas
- Piel
- Hueso y otros tejidos
Finalmente, la directora invitó a la ciudadanía a registrarse como donantes voluntarios a través de la plataforma oficial del CENATRA , donde pueden manifestar su deseo de ser donadores de órganos y tejidos. Una vez completado el registro, es posible descargar la Tarjeta de Donación Voluntaria de Órganos y Tejidos y reponerla en caso de extravío, contribuyendo así a fortalecer una cultura de solidaridad que puede salvar miles de vidas en México.