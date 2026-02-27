Más de 18 mil personas esperan un órgano en México: ¿cómo registrarse para ser donador voluntario?

La Secretaría de Salud presenta iniciativa para abatir el rezago en trasplantes de órganos. Foto: (iStock)

La Secretaría de Salud reafirmó su compromiso de incrementar el número de trasplantes que se realizan en el país mediante el fortalecimiento de la cultura de la donación voluntaria y solidaria.

Así lo afirmó la directora general del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia, quien subrayó la importancia de promover una mayor conciencia social para garantizar equidad, cobertura y eficacia en el acceso a órganos y tejidos.

En entrevista, la titular del CENATRA destacó que el organismo impulsa campañas permanentes de concientización con el objetivo de que las personas tomen la decisión informada de donar órganos y tejidos, ya sea en vida o después de la muerte.

“Esta acción requiere del compromiso, voluntad y generosidad de las personas para mejorar la calidad o salvar la vida de pacientes con alguna enfermedad grave”, expresó.

La campaña incluye información para desmitificar la donación, fomenta el diálogo familiar y destaca avances en capacidad de trasplantes, recursos humanos y acceso garantizado a medicamentos inmunosupresores. Foto: (iStock)

Erro Aboytia enfatizó que una sola donación puede salvar la vida de más de ocho personas en trasplantes de órganos sólidos y beneficiar a cientos más mediante la donación de tejidos. “La donación es un acto de solidaridad que brinda esperanza y una nueva oportunidad de vida a quienes más lo necesitan”, puntualizó.

De acuerdo con el Registro Nacional de Trasplantes, con corte a noviembre de 2025, 18 mil 912 personas se encuentran en lista de espera para recibir un órgano o tejido que les permita sobrevivir a una enfermedad grave. Esta cifra refleja la magnitud del reto que enfrenta el sistema de salud y la necesidad de fortalecer la cultura de la donación en todo el país.

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero, la directora del CENATRA señaló que el mensaje central de este año es claro: decir sí a la donación bajo el lema “Por un México sin lista de espera”.

En este contexto, hizo un llamado a la población a dialogar en familia sobre la voluntad de donar, ya sea en vida o después del fallecimiento, ya que conforme a la legislación vigente son los familiares quienes tienen la última palabra para autorizar la donación.

El 70 por ciento de los trasplantes se realizan en hospitales públicos. Foto: (Secretaría de Salud)

Asimismo, informó que más del 70 por ciento de los trasplantes que se realizan en México se llevan a cabo en hospitales públicos. Entre las instituciones que destacan por su actividad se encuentran el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, los cuales se han ubicado entre los cinco primeros institutos con mayor número de trasplantes hepáticos realizados desde 2021 a la fecha.

Actualmente existen alrededor de 480 establecimientos autorizados para la procuración y/o trasplante de órganos y tejidos, los cuales cuentan con licencias sanitarias otorgadas conforme a las normas y requisitos establecidos por la autoridad sanitaria federal.

¿Cómo ser un donador voluntario?

El Centro Nacional de Trasplantes invita a la población a registrarse como donadora voluntaria de órganos y tejidos a través de su plataforma oficial en línea. El trámite es gratuito y sencillo: las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial, completar el formulario con sus datos y manifestar su voluntad de donar. Al finalizar, pueden descargar e imprimir su Tarjeta de Donación Voluntaria.

La autoridad sanitaria subraya que, además de realizar el registro, es fundamental comunicar la decisión a la familia, ya que en caso de fallecimiento son los familiares quienes tienen la última palabra para autorizar la donación.

Una donación garantiza una nueva oportunidad de vida a una persona. Crédito: IMSS

Órganos y tejidos que se pueden donar:

En vida:

Riñón

Parte del hígado

Sangre

Plaquetas

Cabello

Después del fallecimiento:

Corazón

Pulmones

Hígado

Riñones

Páncreas

Intestino

Córneas

Piel

Hueso y otros tejidos

Finalmente, la directora invitó a la ciudadanía a registrarse como donantes voluntarios a través de la plataforma oficial del CENATRA , donde pueden manifestar su deseo de ser donadores de órganos y tejidos. Una vez completado el registro, es posible descargar la Tarjeta de Donación Voluntaria de Órganos y Tejidos y reponerla en caso de extravío, contribuyendo así a fortalecer una cultura de solidaridad que puede salvar miles de vidas en México.