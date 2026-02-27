La cacería contra “El Mencho”: las tres veces que otros capos intentaron matar al líder del CJNG

Capos como José Antonio Yépez Ortiz y emisarios vinculados al Cártel de Sinaloa intentaron eliminar a "El Mencho", líder del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

La muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, puso fin a una de las trayectorias criminales más violentas y longevas del país.

La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo marcó el fin de una era en el mapa criminal mexicano, sino que reavivó las historias de las múltiples ocasiones en que otros capos de alto perfil intentaron asesinarlo.

La vez que La Familia Michoacana lo tuvo hincado

Una de las historias más contadas ubica a “El Mencho” a inicios de los 2000, cuando era un sicario del Cártel de Los Valencia.

“El Mencho” Oseguera es ahora el narco más buscado de México y “El Chango” Méndez fue recientemente extraditado a EEUU (Foto: archivo/ Cuartoscuro)

Según la versión que circula en el mundo del hampa, “El Mencho” fue capturado durante una disputa territorial en Michoacán por sicarios de La Familia Michoacana, quienes lo llevaron ante su líder José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”.

Se dice que “El Mencho” fue hincado y estuvo a punto de ser ejecutado, pero “El Chango” al final cambió de parecer y decidió perdonarle la vida. Las versiones varían: algunos dicen que fue por compasión ante las súplicas de “El Mencho”, otros que no lo consideró una amenaza.

Este gesto marcó el destino de ambos: años después (2025), ya como líder ascendente, el CJNG asesinó a Diego Méndez Velázquez, alias ‘El Changuito", hijo de “El Chango, en un bar en Querétaro.

La emboscada del “R-18”

El hombre aparece con los brazos en la espalda (Foto: Insight Crime)

A finales de 2015, la guerra entre cárteles en México vivía una de sus fases más sangrientas y estratégicas. El crecimiento acelerado del CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera preocupaba al histórico Cártel de Sinaloa y a sus aliados. Ismael “El Mayo” Zambada, viendo cómo el CJNG le arrebataba plazas clave en Colima, Jalisco y Michoacán —especialmente el estratégico puerto de Manzanillo—, decidió actuar.

El encargo de ejecutar el golpe fue para Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias “El R-18”, jefe de plaza de Sinaloa en Colima y operador de confianza de “El Mayo”. Para cumplir la misión, “El R-18” buscó el respaldo de remanentes de La Familia Michoacana, con quienes pactó una alianza para acabar con “El Mencho” y limpiar la región de operadores del CJNG.

Según la versión, la operación fue planeada para ejecutarse durante una asamblea criminal del CJNG en la colonia La Estancia, en Zapopan, una zona residencial de alto nivel en el área metropolitana de Guadalajara. El plan era atacar a “El Mencho” cuando estuviera rodeado de sus principales mandos y, así, asestar un golpe definitivo.

El Mencho y el Mayo Zambada ya no están en la lista de la DEA de los mus buscados

El día del ataque, cerca de 150 pistoleros a bordo de 50 camionetas artilladas tomaron la zona por sorpresa, cerrando calles y estableciendo rutas de escape. El comando iba equipado con rifles Barret, AK-47, lanzagranadas y chalecos antibalas. El enfrentamiento fue brutal: la balacera se prolongó durante horas, dejando al menos 50 muertos, según fuentes extraoficiales, y 20 de las víctimas eran hombres de la escolta personal de “El Mencho”.

Pese a la magnitud del ataque y la ferocidad de los sicarios, “El Mencho” logró escapar. Hay versiones que señalan que huyó por un túnel improvisado; otras aseguran que su jefe de seguridad lo rescató abriendo paso entre el fuego.

La emboscada en La Estancia no solo desencadenó una cacería interna en el CJNG, sino que también detonó una crisis de violencia en Colima, plaza en disputa entre ambos cárteles. “El R-18”, tras el fallido atentado, siguió en la región hasta su captura en mayo de 2018. Su caída fue seguida por la fuga de Rafael Félix Núñez, “El Changuito Antrax”, quien asumió el control de la célula sinaloense en la zona.

Meses antes de este ataque, en mayo de 2015, un operativo federal para capturar a “El Mencho” fue frustrado cuando sus hombres lograron derribar un helicóptero de la Marina en Jalisco, salvando así la vida del capo y mostrando el poder de fuego y logística de su organización.

Por su parte el “R-18″ fue asesinado en Mazatlán en 2023.

El fallido pacto con “El Marro”

El Marro, líder del Cártel de Santa rosa de Lima. (CUARTOSCURO)

En enero de 2017, Guanajuato ya se perfilaba como uno de los territorios más disputados y violentos del país. El auge del robo de combustible y la fragmentación del control criminal hicieron de la entidad el campo de batalla entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.

Según cuenta la versión dada a conocer por La Silla Rota, ambos líderes, conscientes de la magnitud de la violencia y las pérdidas económicas por la guerra abierta, pactaron una reunión secreta para intentar repartirse el territorio y evitar una escalada aún mayor. El lugar elegido fue un Italian Coffee, en el bulevar Solidaridad de Irapuato, punto estratégico por su cercanía a la autopista y a hoteles donde ambos bandos podrían movilizarse con rapidez.

“El Marro” llegó con su círculo más cercano y varios anillos de seguridad, consciente de que cualquier movimiento en falso podía significar una emboscada. Esperaba encontrarse cara a cara con “El Mencho” para negociar directamente la paz o, al menos, una tregua que permitiera a cada grupo operar en sus zonas de influencia.

Pero “El Mencho” nunca apareció. En su lugar, el líder del CJNG envió a un representante de alto nivel, encargado de transmitir el mensaje y las condiciones del cártel. Para “El Marro”, esto fue un insulto personal y una señal de desconfianza.

La conversación apenas duró unos minutos. El enviado de “El Mencho” trató de exponer los términos del acuerdo, pero “El Marro”, visiblemente irritado, interrumpió la charla. De pronto, en medio de la cafetería y ante la mirada atónita de empleados y clientes, sacó su arma, disparó cuatro o cinco veces y mató al emisario del CJNG. El tiroteo se expandió hasta el estacionamiento del Holiday Inn, donde los escoltas de ambos grupos intercambiaron disparos antes de que “El Marro” lograra escapar.

El operativo final: así murió “El Mencho”

A satellite image shows cars on fire at the Plaza Caracol mall in Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, February 22, 2026, following the killing of drug lord Nemesio Oseguera, known as 'El Mencho,' in a military operation. Vantor/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.

El fin de “El Mencho” llegó tras una década de persecución y múltiples atentados frustrados. El operativo definitivo, ejecutado el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, fue producto de meses de inteligencia y coordinación interinstitucional entre Sedena, Guardia Nacional, CNI, AIC, FEMDO y agencias estadounidenses.

La clave fue rastrear a su círculo más cercano, en especial los movimientos de una de sus parejas sentimentales, lo que permitió ubicarlo en una cabaña en la zona montañosa.

La operación incluyó drones, aeronaves, fuerzas especiales y un cerco terrestre y aéreo. Al irrumpir en el refugio, los militares fueron recibidos a balazos; ocho sicarios murieron y dos militares resultaron heridos.

“El Mencho” logró huir momentáneamente a una zona boscosa, dañando incluso un helicóptero militar en su escape, pero fue alcanzado y herido de gravedad. Murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

La reacción del CJNG fue inmediata: bloqueos, incendios, ataques y violencia se desataron en al menos veinte estados, confirmando la magnitud de la organización y el golpe asestado a su estructura.