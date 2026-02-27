Exigen expulsión de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos 2026 tras agresión a “El Divo de Placetas”

Sergio Mayer protagoniza discusión con Eduardo Antonio en La Casa de los Famosos y se vuelve tendencia en redes sociales. (Cuarto Oscuro / RS)

La presencia de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos de Telemundo sigue dando de qué hablar entre los televidentes e internautas.

En esta ocasión, se volvió tendencia luego de que protagonizara un intercambio de palabras con el cantante Eduardo Antonio, mejor conocido como El Divo de Cuba o El Divo de Placetas, a quien también empujó.

(Crédito: Telemundo)

Sergio Mayer empuja a “El Divo de Placetas” en La Casa de los Famosos

El militante de Morena acaparó la atención de las redes sociales cuando se volvió viral un breve clip en el que aparece discutiendo con “El Divo” por temas políticos y de dictadura.

El problema en el reality show escaló cuando Mayer empujó a su compañero y le pidió que fuera a contarle lo ocurrido a sus amigos: “¡Córrele, córrele!“, expresó.

“¡No me empujes, no me toques!“, respondió ”El Divo". De inmediato, el creador de “Solo para Mujeres” hizo un llamado a detener la conducta violenta que estaban proyectando en el público, pues aseguró que esa no es la clase de contenido que se quería ver.

El enfrentamiento político entre Sergio Mayer y El Divo de Placetas desata polémica en el reality show de Telemundo. (Telemundo)

Piden la salida de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos 2026

La presencia del actor y legislador no ha sido bien vista desde su ingreso al reality show, por lo que tras la viralización de la discusión con su compañero diversos usuarios pidieron su salida del programa.

Además, diversas páginas dedicadas a temas de entretenimiento, como “La Tía Sandra”, cuestionaron su comportamiento y compartieron el momento exacto de la discusión.

“Sergio Mayer empuja a ‘El Divo’ Eduardo Antonio”, se lee en la publicación, donde internautas dejaron su reacción.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer respecto a la discusión entre los habitantes del reality show son:

“¿Él era el que iba a lidiar con los problemas entre Estados Unidos y México?"

“Lo mejor que le puede pasar al diputado es salir o acabará más funado de lo que ya está” .

“Por eso lo andan queriendo correr del partido al diputado”.

“Qué pereza, realmente todo es un pleito sin razón”.

“No lo van a expulsar. Es diputado”.

Usuarios piden la salida de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos 2026 tras incidente viral con Eduardo Antonio. (Infobae México / Jovani Pérez)

Pese al debate que se generó en redes sociales y la movilización de los internautas que pidieron su salida, el percance no pasó a mayores durante la gala del reality, pues ambos se pidieron disculpas momentos después.

Sergio Mayer confesó estar arrepentido de haber entrado a La Casa de los Famosos

Durante una conversación con parte de sus compañeros de “La Casa”, Sergio Mayer confesó que se arrepiente de haber aceptado el proyecto, pues pese a que fue parte de la primera temporada en México, considera que en la versión actual se alimentan los desencuentros.

“Yo sabía que este es un concepto maravilloso y la gente no tiene por qué estar tragando basura, porque les estamos dando de tragar basura”, expresó.