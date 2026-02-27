México

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 27 de febrero

El programa de los viernes define el rumbo que tomará la eliminación del domingo




Cada viernes, los equipos de Exatlón México deben luchar por ganar el Juego de la Salvación, el cual repercute directamente en la salida del domingo.

Según los resúmenes y el registro de victorias, el equipo Azul ha mantenido una racha positiva, dominando varias competencias recientes y obteniendo ventajas como la Villa 360.

Los resúmenes más recientes también indican que los Azules llegan como favoritos para el Juego de la Salvación.

Sin embargo, el 26 de febrero los Rojos celebraron una victoria importante por la Vila 360 y los Azules reconocieron el impacto de la derrota, lo que sugiere una posible recuperación del equipo Rojo en esta semana.


Los viernes son definitorios para la eliminación de cada domingo

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Karol Rojas
  • Ella Bucio
  • Benyamin Saracho

Equipo Azul

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Danna Castro

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Plataformas de transmisión:


Miembros del equipo azul de Exatlón México ganarían el juego de la salvación
  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Qué es el Juego de la Salvación

El Juego de la Salvación es una competencia semanal entre los equipos Rojos y Azules.

El equipo ganador obtiene inmunidad colectiva, lo que significa que ninguno de sus integrantes puede ser eliminado en ese ciclo.

El equipo perdedor debe seleccionar a uno de sus miembros para el Duelo de Eliminación, donde uno quedará fuera de la competencia.

El formato alterna entre competencias por equipos y, a medida que avanzan las semanas y hay menos concursantes, las pruebas pueden volverse individuales.

La dinámica exige velocidad, destreza y habilidades físicas, y suele desarrollarse en circuitos con obstáculos y pruebas de puntería o fuerza física.

¿Qué tan confiables son los spoilers sobre Exatlón México?

Las filtraciones y rumores sobre los ganadores de Exatlón México circulan con fuerza antes de cada emisión, pero su confiabilidad es variable.


El atleta Alejandro Aguilera, reciente eliminado de Exatlón México, participa en una conversación en vivo para compartir su experiencia.

Aunque en ocasiones anticipan correctamente algunos resultados, la producción del reality resguarda los detalles clave hasta el momento de la transmisión.

Por eso, solo la emisión oficial valida la información y permite conocer el verdadero desenlace del duelo por el Juego de la Salvación, ya que incluso los deportistas rojos podrían dar una sorpresa hacia el final.

Las tensiones internas también marcan la jornada: Humberto Noriega arremetió públicamente contra el novato azul Alexis Vargas, señalando “la hipocresía” y cuestionando su madurez y ego tras el buen rendimiento en su temporada de debut.

Por su parte, los Azules compiten con una alineación ajustada tras la reciente salida de Alejandro Aguilera.

