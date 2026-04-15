¿Cómo se protegerán las invenciones, marcas y patentes mexicanas? Estas reformas aprobadas por el Senado lo explican

Las invenciones, marcas y patentes mexicanas tendrán un nuevo marco de protección tras la aprobación en el Senado de reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuyo objetivo es modernizar el sistema, fomentar la innovación y alinearlo con compromisos internacionales como el T-MEC.

Con 103 votos a favor, el dictamen avalado por la Cámara alta busca cerrar brechas en materia de innovación tecnológica y facilitar que el conocimiento científico se traduzca en valor económico para el país.

¿Qué cambia con la reforma a la propiedad industrial?

Uno de los ejes principales de la reforma es la simplificación de trámites para registrar marcas, patentes y diseños industriales, lo que permitirá procesos más rápidos y accesibles para inventores y empresas.

Entre los cambios más relevantes destacan:

Procesos más ágiles para el registro de patentes y marcas, reduciendo tiempos y burocracia.

Impulso a la transferencia de tecnología , para que la investigación llegue al mercado.

Nuevas herramientas para combatir el uso indebido de marcas y la piratería .

Establecimiento de plazos más claros para resolver solicitudes, que pueden llegar hasta cuatro años en patentes.

Estas medidas buscan hacer más eficiente el sistema y brindar mayor certeza jurídica a quienes desarrollan innovaciones en México.

Más facultades para el IMPI

La reforma también fortalece al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que será clave para garantizar la protección de los derechos industriales.

Entre sus nuevas capacidades se incluyen:

Mayor intervención en la vigilancia y sanción de violaciones a la propiedad industrial.

Participación más activa en procesos de registro y validación de derechos .

Coordinación para evitar la comercialización de productos que infrinjan patentes o marcas.

El objetivo es convertir al IMPI en un organismo más eficiente frente a los retos de la economía digital y la competencia global.

Nuevas figuras y protección reforzada

Las modificaciones incorporan mecanismos innovadores que fortalecen la protección legal, como:

La posibilidad de restaurar derechos de prioridad en solicitudes de patente.

Procedimientos para reclamar la titularidad de invenciones o diseños.

Herramientas para proteger desarrollos incluso en entornos digitales o con uso de inteligencia artificial.

Además, se eliminan prácticas que podían generar abusos, como la llamada “afirmativa ficta”, que permitía otorgar patentes sin revisión técnica completa.

Un paso clave rumbo al T-MEC

La reforma también responde a los compromisos internacionales de México, especialmente ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con estos cambios, el país busca:

Fortalecer la competitividad económica

Proteger mejor la propiedad intelectual

Atraer inversión en sectores de ciencia, tecnología e innovación

Incluso, legisladores han señalado que estas modificaciones ayudarán a evitar el robo de derechos sobre innovaciones y a modernizar el sistema conforme a estándares internacionales.

¿Por qué es importante esta reforma?

México ocupa rezagos en materia de innovación, por lo que contar con un sistema sólido de propiedad industrial es clave para el desarrollo económico.

Con esta reforma, se espera:

Incentivar la creación de nuevas tecnologías

Proteger a inventores y empresas mexicanas

Reducir la piratería y el uso ilegal de marcas

Convertir la innovación en motor de crecimiento

En síntesis, las nuevas reglas buscan que las ideas mexicanas no solo se registren, sino que estén mejor protegidas y puedan competir en el mercado global.