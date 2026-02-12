Arca, embotelladora de Coca-Cola en México, mantiene beneficios en 2025, con 959 millones de euros

El volumen de bebidas comercializadas por Arca Continental en 2025 alcanzó los 2.414 millones de cajas unidad, cifra que representó una reducción del 2,1% en comparación con el año anterior. En este contexto, la compañía reportó un beneficio neto anual prácticamente estable, a pesar de observarse avances tanto en las ventas netas como en el Ebitda durante el mismo periodo. Según informó la propia empresa por medio de un comunicado, el resultado neto ascendió a 19.580 millones de pesos (959 millones de euros), lo que significó un leve incremento interanual del 0,1%.

El desempeño financiero de Arca Continental tomó distintos matices cuando se revisan por separado los resultados trimestrales y los de cada mercado geográfico. De acuerdo con el comunicado citado por diversos medios, las ventas netas entre enero y diciembre de 2025 crecieron un 4,6%, situándose en los 247.926 millones de pesos (12.152 millones de euros). En tanto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 50.180 millones de pesos (2.459 millones de euros), lo que implicó un crecimiento del 3% respecto al año previo.

El cuarto trimestre presentó un escenario menos favorable, con una caída del 11,5% en la utilidad neta, que se ubicó en 4.658 millones de pesos (228 millones de euros), y una disminución del 0,6% en las ventas netas, que totalizaron 64.540 millones de pesos (3.159 millones de euros). Estos resultados reflejaron dinámicas de consumo dispares en los distintos países donde opera la embotelladora mexicana.

Según publicó la fuente, el comportamiento de las ventas en los mercados principales varió significativamente durante el último tramo del año. Las ventas netas en México crecieron un 1,2% en el cuarto trimestre de 2025, mientras que en Estados Unidos se mantuvieron estables en comparación con el año anterior. En cambio, en Sudamérica se registró un retroceso del 5,6% en las ventas netas dentro del mismo periodo.

El director general de Arca Continental, Arturo Gutiérrez, destacó en el comunicado la estrategia proyectada por la empresa para el año siguiente. El ejecutivo precisó: “Arca Continental continuará ejecutando con disciplina, capitalizando oportunidades comerciales asociadas a eventos de alto impacto y protegiendo la rentabilidad del negocio mediante eficiencias, para seguir generando valor compartido y sostenible”. Esta declaración sintetizó el enfoque de la compañía para preservar la solidez financiera y atender los retos de cada mercado.

El medio que difundió el comunicado detalló la importancia de la rentabilidad en medio de un contexto de volumen de ventas a la baja y de un entorno diferenciado entre regiones, donde México logró sortear la caída con un incremento modesto en ventas, Estados Unidos se mantuvo estable y Sudamérica mostró señales de contracción. Arca Continental, que constituye una de las principales embotelladoras de Coca-Cola en América Latina, afronta así un escenario desafiante para el ciclo 2026, en el que buscará sostener su crecimiento pese a las condiciones variables del mercado global y regional.