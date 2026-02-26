Rodada nocturna y baile junto al lago en Tezozómoc: fecha, ruta y actividades

(Gemini)

Una propuesta diferente para las noches en la Ciudad de México llega a Azcapotzalco: la Nueva Red de Bailadores organiza un encuentro de baile libre frente al lago del parque Tezozómoc, acompañado de una rodada nocturna y actividades para compartir en comunidad.

Es la oportunidad perfecta para moverse, convivir y disfrutar de un ambiente festivo junto al agua y bajo las estrellas.

¿Cómo participar en la rodada nocturna?

La rodada parte a las 5:00 p.m. desde el Caballito en Reforma el próximo viernes 27 de febrero.

El recorrido es seguro y está pensado para ciclistas de todos los niveles, terminando en el parque Tezozómoc para sumarse al baile junto al lago.

Si llegas en bici, tendrás espacio para estacionarla y sumarte a la fiesta.

¿Qué actividades habrá en el parque?

Baile libre : Baila como quieras al ritmo de la música, sin reglas ni coreografías, junto a la comunidad de la Nueva Red de Bailadores.

Picnic iluminado : Lleva algo para compartir; habrá zona de picnic con iluminación para disfrutar bocadillos y bebidas entre amigos.

Barquitos : Navega de noche en los barquitos del lago, una experiencia única y tranquila bajo el cielo de la ciudad.

Ambiente seguro y festivo: Sendero iluminado y vigilancia para que disfrutes sin preocupaciones.

¿Cuándo y dónde será la rodada y el baile?

El evento se llevará a cabo el viernes 27 de febrero de 17:00 a 22:00 horas en el Parque Tezozómoc (Azcapotzalco, CDMX), frente al lago. La entrada es completamente libre, con acceso seguro y zonas iluminadas para un ambiente cómodo y familiar.

Consejos para tu noche en Tezozómoc

Usa ropa y calzado cómodos para bailar y moverte con libertad.

Lleva tu bici si quieres unirte a la rodada, o llega directamente al parque si prefieres ir en transporte público (a 15 minutos del Metro Rosario).

Prepara snacks o bebidas para el picnic y no olvides tu mejor actitud para compartir y conocer gente nueva.

La rodada nocturna y el baile libre en Tezozómoc son una invitación abierta para reconectar con el movimiento, la naturaleza y la comunidad, en uno de los parques más bonitos de Azcapotzalco.