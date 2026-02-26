Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad: cuándo sale el calendario y de cuánto será el depósito del semestre de marzo y abril

El pago del semestre marzo-abril de la pensión para personas con discapacidad será depositado de forma directa en la Tarjeta del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad es un apoyo económico fundamental que el Gobierno de México otorga a quienes enfrentan barreras sociales y laborales por discapacidad permanente.

Cada bimestre, miles de familias esperan con ansias la publicación del calendario de pagos para saber exactamente cuándo podrán disponer de su depósito.

Para acceder a la Pensión del Bienestar, es indispensable presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y certificado médico de discapacidad. (Foto: Secretaría del Bienestar)

El pago correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 está por iniciar, y beneficiarios de todo el país buscan información clara sobre montos y fechas.

¿De cuánto será el depósito del bimestre marzo-abril?

Para el bimestre marzo-abril de 2026, el depósito de la pensión será de 3 mil 300 pesos por persona. Este monto representa un incremento sostenido desde la creación del programa y será entregado directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Monto bimestral: 3 mil 300 pesos

Forma de pago: depósito directo y sin intermediarios

Cobertura: personas con discapacidad permanente, en los términos y rangos de edad establecidos para cada entidad

El pago del bimestre marzo-abril 2026 se realizará mediante depósito directo en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. (Crédito- Daniel Augusto @Cuartoscuro)

Por otro lado, el depósito puede ser retirado en cualquier momento y consultado vía cajero automático o app oficial. Además, todos los trámites y cobros relacionados son gratuitos y personales.

¿Cuándo podría salir el calendario de pagos?

El calendario oficial de pagos para el bimestre marzo-abril 2026 aún no ha sido revelado, pero la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anticipó que este será anunciado en los primeros días de marzo.

En este sentido, siguiendo el patrón de comunicados anteriores, se puede anticipar que la publicación de las fechas de dispersión entre el lunes 2 y el martes 3 de marzo.

Publicación esperada: entre el 2 y el 3 de marzo de 2026

Difusión: a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y redes sociales

Organización: los pagos se realizarán de manera escalonada, en orden alfabético según la primera letra del apellido paterno

La Secretaría del Bienestar difundirá pronto las fechas oficiales de pago a través de sus canales oficiales y redes sociales para evitar confusión. (Foto: X/@A_MontielR)

El esquema buscaría agilizar el proceso, evitar aglomeraciones y garantizar que los recursos lleguen de forma segura a todos los beneficiarios.

Cobertura, requisitos y continuidad del programa

La pensión cubre a personas con discapacidad permanente que tengan menos de 64 años en 24 estados que han firmado convenio de universalidad, mientras que en los ocho estados restantes el apoyo se otorga a personas menores a 29 años y, en casos específicos, a adultos mayores de esa edad que vivan en municipios de alta marginación.

Para recibir el depósito, es fundamental presentar la documentación oficial requerida para acreditar la discapacidad permanente:

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

Certificado médico de discapacidad permanente

El programa cubre a personas menores de 64 años en 24 estados y a menores de 29 o adultos mayores en municipios de alta marginación. (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

La pensión tiene rango constitucional, por lo que su entrega está garantizada sin importar cambios de gobierno. De esta manera, elevado a rango constitucional, el programa asegura la continuidad y regularidad de los pagos, garantizando así el acceso a este derecho social prioritario para los sectores más vulnerables.