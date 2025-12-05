México

Pensión del Bienestar para personas con Discapacidad: así aumentó el monto y la inversión desde 2019

El Gobierno de México informó que 2 mil 698 niñas y niños con cáncer reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad continúa como uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México en 2025. De acuerdo con datos oficiales presentados hoy en la mañanera del pueblo por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

El apoyo opera bajo un esquema de coinversión entre la Federación y los estados, lo que permite garantizar la atención a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad permanente menores de 65 años.

Cobertura nacional y derechohabientes del programa

Hasta el 4 de diciembre, el programa suma 1 millón 614 mil 018 derechohabientes, además de 1 millón 021 mil 160 consultas registradas como parte de su avance operativo.

El artículo 4 constitucional establece que la Federación y las entidades federativas deben garantizar una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente, además de asegurar servicios de habilitación y rehabilitación, especialmente para menores de 18 años.

¿Quiénes reciben 6 mil 400 pesos?

Es importante precisar que no todas las personas con discapacidad reciben 6 mil 400 pesos bimestrales. Este monto corresponde exclusivamente al grupo de 2 mil 698 niñas y niños con cáncer que forman parte del programa.

Para ellos, se otorga un apoyo especial con el objetivo de contribuir al bienestar de sus familias. En el resto de los casos, los montos pueden variar de acuerdo con los convenios de coinversión entre la Federación y los estados.

Avances en rehabilitación y terapias

El componente de rehabilitación es uno de los pilares más relevantes de la estrategia. Según el reporte, se han brindado 4 millones 401 mil 359 terapias de rehabilitación, una cifra que refleja el esfuerzo por ampliar y mejorar el acceso a terapias físicas, motrices, de lenguaje y servicios especializados para quienes lo necesitan.

Actualmente existen 23 centros de rehabilitación distribuidos en el país, donde se atiende a personas con discapacidad permanente y se prioriza a niñas, niños y adolescentes.

Estados con programa activo en 2025

El programa opera en 20 entidades, entre ellas:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas

Estas entidades participan bajo convenios de coinversión que permiten ampliar la cobertura del programa y fortalecer los servicios de apoyo.

Inversión social federal y estatal

La inversión social destinada por los estados para este componente asciende a 3 mil 776 millones de pesos durante 2025. A nivel federal, la proyección anual contempla una inversión acumulada de 32 mil 078 millones de pesos, recursos dirigidos a garantizar la operación del programa en sus diferentes modalidades.

El Gobierno de México reiteró que la Pensión para Personas con Discapacidad seguirá enfocada en brindar atención prioritaria a niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer la infraestructura de rehabilitación en el país.

