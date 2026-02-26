México

PAN podría votar a favor de la reforma electoral si se incluye tema del crimen organizado, Jorge Romero le envía respuesta a Luisa Alcalde

El dirigente del PAN dio respuesta sobre la elección de plurinominales por “dedazo”

Guardar

Tras la conferencia ofrecida por Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, donde abordo de manera amplia la reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum y mandó una pregunta a la oposición sobre la elección de plurinominales, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, le lanzó contestación, al mismo tiempo que cuestionó el interés del partido oficialista sobre sancionar a candidatos y partidos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Sanción para partidos políticos por relación con el crimen organizado

A través de un video en sus redes sociales, este 26 de de febrero, Jorge Romero aseguró que el PAN podría hablar con Morena de la reforma electoral si se incluye el tema de sanciones por la relación que puedan tener durante el proceso de elección con el crimen organizado:

“¿Ustedes en Morena, en tu gobierno, están de acuerdo de que se anule una elección o desaparezca un partido político si se le comprueban nexos con el crimen organizado? Ya lo dije y lo repito: si no ponen ustedes este tema como el tema central, nosotros ni hablamos de su Reforma Electoral”.

En cuanto a la pregunta de Luisa Alcalde planteada a dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN: “¿Están o no están de acuerdo en acabar con sus privilegios como dirigentes de los partidos y pasar a que sean sus militantes, sus votantes los que decidan quiénes integran el Congreso?”; el dirigente del blanquiazul contestó:

A favor de que sean las militancias o los mejores segundos lugares, los nuevos plurinominales, sin ningún problema. Ya lo he dicho en otros espacios. Listo, respondida”.

Jorge Romero le responde a
Jorge Romero le responde a Jorge Romero sobre plurinominales en reforma electoral. (Crédito: cuartoscuro)

Esto plantea Sheinbaum sobre elección de plurinominales

El día de ayer, durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum se dio a conocer los 10 puntos que prioriza su propuesta sobre la reforma electoral, en la que contempla que en el Senado de la República se elimine la lista de representación proporcional, de modo que solamente se mantendrán los dos escaños de mayoría y el de primera minoría, sin recurrir a ningún listado: “¿Quieres ser senador?, busca el voto popular“.

En cuanto a la Cámara de Diputados la modificación implica que todos los diputados deberán solicitar el respaldo directo de la ciudadanía: Todos a buscar el voto popular, ya no habrá listas. Los que van de manera directa y otros por la representación que corresponde al partido, un hombre y una mujer”.

Junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se recalcó que los ejes se encuentran focalizados en los siguientes temas:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.

  1. Reducción del gasto.
  2. Mayor fiscalización.
  3. Voto en el extranjero.
  4. Tiempos de radio y televisión.
  5. Inteligencia Artificial.
  6. Cómputos distritales.
  7. Democracia participativa.
  8. No nepotismo.
  9. No reelección.

El próximo lunes 2 de marzo se presentará el proyecto en la Cámara de Diputados, mientras tanto, el tema ya pone distancia entre Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Temas Relacionados

Jorge RomeroLuisa AlcaldePlurinominalesMorenaPANClaudia Sheinbaummexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Luz Elena González se conmueve al hablar de su hijo con autismo y revela cómo le cambió la vida: “Lloré como una loca”

La conductora de ‘Venga la Alegría’ se sinceró sobre la etapa de incertidumbre y cómo transformó sus ilusiones para brindarle a su hijo el apoyo necesario frente al autismo y la discapacidad cognitiva

Luz Elena González se conmueve

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes de la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

El ídolo del pop británico presentará su Britpop World Tour en la capital mexicana, prometiendo un recorrido musical por sus grandes éxitos y nuevas canciones

Robbie Williams en el Palacio

Así es cómo puede ver sin telescopio la alineación planetaria que ocurrirá el próximo 28 de febrero

La NASA ha confirmado que una oportunidad tan especial no se repetirá hasta el 2040

Así es cómo puede ver

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Ometepec

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

“Me va mejor en redes que en la política”: Xóchitl Gálvez asegura que ahora influye desde la ciudadanía

El uso de pataformas dígitales se ha convertido en el principal canal de comunicación de la excandidata

Infobae
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Salsas”, operador

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

Cae “Lexus” en Tamaulipas, presunto líder de célula del Cártel del Golfo

Quién es René Arzate, alias “La Rana”, integrante del Cártel de Sinaloa señalado por narcoterrorismo en EEUU

De Tapalpa a Puerto Vallarta, estos son los lugares en la nómina de El Mencho

EEUU anuncia recompensa de 5 millones de dólares por “La Rana” y “El Aquiles”, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Luz Elena González se conmueve

Luz Elena González se conmueve al hablar de su hijo con autismo y revela cómo le cambió la vida: “Lloré como una loca”

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes de la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón por 5 millones de pesos, podrían embargar sus propiedades

Shanik Berman arremete contra Cazzu, asegura que Christian Nodal no abandonó a su hija

“No recibe los millones que recibe la argentina”, Pati Chapoy responde a comparación entre Linet Puente y Cazzu

DEPORTES

Este sería el primer jugador

Este sería el primer jugador de México descartado por el Vasco Aguirre para el Mundial 2026

CONADE insiste en realizar el Mundial de Clavados en México: estas serían las posibles sedes

Israel Reyes lanza mensaje a los seleccionados de Chivas y recibe críticas de los aficionados

Gobierno de Jalisco revela la razón por la que cancelaron el Mundial de Clavados 2026

Juan Manuel Márquez vuelve a cuestionar la carrera de Canelo Álvarez aunque lo considera buen peleador: “Ha tenido un poquito de ayuda”