PAN podría votar a favor de la reforma electoral si se incluye tema del crimen organizado, Jorge Romero le envía respuesta a Luisa Alcalde

Tras la conferencia ofrecida por Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, donde abordo de manera amplia la reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum y mandó una pregunta a la oposición sobre la elección de plurinominales, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, le lanzó contestación, al mismo tiempo que cuestionó el interés del partido oficialista sobre sancionar a candidatos y partidos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Sanción para partidos políticos por relación con el crimen organizado

A través de un video en sus redes sociales, este 26 de de febrero, Jorge Romero aseguró que el PAN podría hablar con Morena de la reforma electoral si se incluye el tema de sanciones por la relación que puedan tener durante el proceso de elección con el crimen organizado:

“¿Ustedes en Morena, en tu gobierno, están de acuerdo de que se anule una elección o desaparezca un partido político si se le comprueban nexos con el crimen organizado? Ya lo dije y lo repito: si no ponen ustedes este tema como el tema central, nosotros ni hablamos de su Reforma Electoral”.

En cuanto a la pregunta de Luisa Alcalde planteada a dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN: “¿Están o no están de acuerdo en acabar con sus privilegios como dirigentes de los partidos y pasar a que sean sus militantes, sus votantes los que decidan quiénes integran el Congreso?”; el dirigente del blanquiazul contestó:

“A favor de que sean las militancias o los mejores segundos lugares, los nuevos plurinominales, sin ningún problema. Ya lo he dicho en otros espacios. Listo, respondida”.

Jorge Romero le responde a Jorge Romero sobre plurinominales en reforma electoral. (Crédito: cuartoscuro)

Esto plantea Sheinbaum sobre elección de plurinominales

El día de ayer, durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum se dio a conocer los 10 puntos que prioriza su propuesta sobre la reforma electoral, en la que contempla que en el Senado de la República se elimine la lista de representación proporcional, de modo que solamente se mantendrán los dos escaños de mayoría y el de primera minoría, sin recurrir a ningún listado: “¿Quieres ser senador?, busca el voto popular“.

En cuanto a la Cámara de Diputados la modificación implica que todos los diputados deberán solicitar el respaldo directo de la ciudadanía: “Todos a buscar el voto popular, ya no habrá listas. Los que van de manera directa y otros por la representación que corresponde al partido, un hombre y una mujer”.

Junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se recalcó que los ejes se encuentran focalizados en los siguientes temas:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.

Reducción del gasto. Mayor fiscalización. Voto en el extranjero. Tiempos de radio y televisión. Inteligencia Artificial. Cómputos distritales. Democracia participativa. No nepotismo. No reelección.

El próximo lunes 2 de marzo se presentará el proyecto en la Cámara de Diputados, mientras tanto, el tema ya pone distancia entre Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.