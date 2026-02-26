Oposición se quedó sin respuesta ante reforma electoral y optan por “falso debate”, insiste Luisa Alcalde

Ambas militan desde el inicio en el partido y han ocupado puestos importantes. (Facebook Claudia Sheinbaum)

Luego de que la reforma electoral de Claudia Sheinbaum generara posturas en contra hasta de legisladores del Partido de Trabajo (PT), como Yeidckol Polevnsky, o en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), siendo Luis Armando Melgar el senador que ha dicho votará en contra junto a otros compañeros de su partido, este jueves la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, refrendó el apoyo total del partido con la iniciativa presidencial, “sin regateos”.

Ya no habrá “dedazo” para elegir plurinominales

Durante la conferencia, Alcalde Luján aseguró que la oposición se ha quedado “sin argumentos y sin respuestas”, razón por la que han comenzado a difundir un “falso debate”. Ante las acusaciones de quererse convertir en un partido hegemónico, lo negó, pero destacó que de aprobarse el proyecto presidencial, los plurinominales ya no se elegirán por dedazo:

“Ahora todos los candidatos plurinominales tendrán que hacer campaña y obtener votos. La pregunta a la oposición es: ¿están de acuerdo en terminar con sus privilegios y permitir que sus militantes y votantes elijan quiénes integran el Congreso?”.

La dirigente explicó que hoy en día os plurinominales son elegidos por quienes encabezan a los partidos, a través de una lista con nombre y circunscripción: “Es un dedazo de las cúpulas partidistas como se integran esas listas. Se acaba con el dedazo de las cúpulas partidistas y todos los candidatos y candidatas plurinominales tienen que hacer campaña y tienen que obtener votos”.

La dirigente compartió que uno de los problemas que más persiste, por ejemplo, en las candidaturas migrantes es que se elige en los mismos distritos sin permitir que los mexicanos que viven fuera del país elijan a sus propios representantes.

Se elegirá al “mejor perdedor” del partido

Tal como fue explicado en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Luisa Alcalde detalló que se elegirá a quienes sean “los mejores perdedores de tu partido” en cuanto a los plurinominales y este procedimiento estará determinado por el voto de la militancia.

