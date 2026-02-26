“No recibe los millones que recibe la argentina”, Pati Chapoy responde a comparación entre Linet Puente y Cazzu

Pati Chapoy no suelta a Cazzu (Instagram: Pati Chapoy/Cazzu)

Pati Chapoy, titular de Ventaneando, respondió en su cuenta de X (antes Twitter) a una usuaria que comparó la situación que vive la cantante argentina Cazzu con la de Linet Puente, integrante del programa de espectáculos de TV Azteca.

La usuaria @ArmentaMafe escribió un mensaje en donde deseó que Linet Puente haga cambiar de parecer sobre Cazzu a Pati Chapoy .

“Ojalá las ayude a entrar en razón Linet Puente. Ella vive lo mismo que Cazzu. Trabajan, cumplen sus propósitos, mantienen y crían SOLAS a sus hijos”, se leía en el texto.

No obstante, Pati Chapoy no estuvo de acuerdo con la comparación y contestó:

“Sólo que Linet Puente no recibe los millones que recibe la argentina”, refiriéndose a Cazzu.

La defensa de Chapoy a Christian Nodal

Así fue la respuesta de Chapoy. X/chapoypati

La controversia entre Pati Chapoy, Cazzu y Christian Nodal adquirió nuevos matices luego de que la conductora utilizara su espacio televisivo para lanzar críticas directas contra la cantante argentina y acusarla de buscar visibilidad a partir de su vida personal y de la hija que comparte con Nodal.

En el centro de la polémica está el estreno reciente de la canción “Rosita” de Rauw Alejandro, cuya letra incluyó una referencia a Nodal que reavivó el debate sobre la expareja y generó reacciones tanto en medios como en redes sociales.

Durante su intervención como presentadora, Chapoy sugirió que la principal motivación de Cazzu es beneficiarse de la atención pública derivada de su relación anterior con Nodal.

Este lunes, el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que los intérpretes libran un juicio. (Infobae México / Jovani Pérez)

En palabras de la periodista: “Yo no sé por qué se queja Cazzu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su ‘problemita’ o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados”.

Posteriormente, Chapoy fue puntual al recomendarle a la cantante que guarde silencio y acepte el apoyo financiero: “Cazzu, ya quédate callada mamacita, atiende a tu hija, recibe el dinero que te da y ya. Pero quiere más, ay”.

Recordemos que la cercanía entre Pati Chapoy y la familia Aguilar ha sido un factor relevante en la formulación de su postura pública. La periodista obtuvo entrevistas individuales con Pepe Aguilar, Nodal y Ángela Aguilar durante el último año. Esta relación directa le permitió acceder a perspectivas reservadas, lo que ha tenido implicancias visibles en los enfoques y opiniones vertidas en su programa.