Pati Chapoy se lanza contra Cazzu en defensa de Christian Nodal: “Quédate callada y recibe la lana que te da”

Pati Chapoy arremete contra Cazzu en su programa de televisión, acusándola de aprovechar la exposición de su historia con Christian Nodal y su hija para ganar notoriedad (Instagram: Pati Chapoy/Cazzu)

La confrontación pública entre Cazzu y Christian Nodal sumó un nuevo capítulo tras el lanzamiento de la canción “Rosita”, de Rauw Alejandro. La referencia a Nodal en la letra reavivó la atención sobre la expareja y provocó comentarios polémicos en televisión y redes sociales.

Durante su programa, Pati Chapoy criticó abiertamente a la cantante argentina, acusándola de aprovechar la historia con Nodal y a la hija que comparten para obtener notoriedad y beneficios. Además, le recomendó que guarde silencio y acepte el apoyo económico.

El origen inmediato de la controversia está en el estreno de “Rosita”, donde una breve línea que menciona a Nodal generó debates en redes y respuestas tanto de Cazzu como del cantante mexicano, hoy casado con Ángela Aguilar.

El estreno de la canción "Rosita" de Rauw Alejandro, con una mención directa a Christian Nodal, desencadenó nuevas polémicas sobre la expareja en redes sociales (RS / EFE)

Pati Chapoy arremete contra Cazzu en televisión

En su intervención como conductora, Chapoy cuestionó que Cazzu reclame por la exposición de su vida privada cuando, según su visión, ella misma ha difundido esa situación.

“Yo no sé por qué se queja Cazzu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su ‘problemita’ o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados”, manifestó la periodista.

Añadió que la artista argentina ha replicado el comportamiento que ahora critica, colocando en primer plano el conflicto sentimental y a la hija común para sostener la polémica.

Cazzu respondió en redes sociales con una carta titulada "Tiradera", donde cuestiona la referencia en la canción y aborda desigualdades de género en el espectáculo musical

Chapoy fue más tajante en su crítica y la exhortó:

“Cazzu, ya quédate callada mamacita, atiende a tu hija, recibe el dinero que te da y ya. Pero quiere más, ay.” Para la conductora, el principal aludido por la canción de Rauw Alejandro debería ser Nodal, aunque sugirió que el cantante habría tomado el asunto con humor: “Te aseguro que Christian se atacó de la risa”.

Opiniones de los colegas de Chapoy sobre la polémica

Durante la emisión, Pedro Sola, panelista habitual, opinó que la actitud de Cazzu se asemeja a la de una mujer despechada. Asimismo, Mónica Castañeda expresó su acuerdo en que Nodal siga luchando por ver a su hija, resaltando la importancia de la relación parental.

Nodal negó que la letra de "Rosita" sea un ataque personal y pidió que no se involucre a su hija en la controversia mediática (Captura de pantalla)

En tono irónico, Chapoy comparó la situación con melodramas del cine argentino, y Sola la secundó aludiendo a la figura de la “tanguera”, reforzando la imagen dramática que perciben de la cantante.

“Ya chole, ¿saben lo que siento de Cazzu? que está en Libertad Lamarque, esta actriz argentina”, expresó Chapoy y Pedro Sola reviró: “en tanguera”, a lo que Pati agregó: “y todo lloraba y todo, al fin argentina, qué barbaridad”, mencionó.

La relación de Chapoy con la familia Aguilar

En el trasfondo, Chapoy mantiene vínculos estrechos con la familia Aguilar. Ha conseguido entrevistas individuales con Pepe Aguilar, Nodal y Ángela Aguilar en el último año.

La periodista Pati Chapoy mantiene estrechos lazos con la familia Aguilar y ha obtenido entrevistas exclusivas con Pepe Aguilar, Nodal y Ángela Aguilar (TV Azteca)

Esta proximidad le ha proporcionado acceso a perspectivas exclusivas de los protagonistas, lo que influye en su posicionamiento sobre el conflicto.