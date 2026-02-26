México

Pati Chapoy se lanza contra Cazzu en defensa de Christian Nodal: “Quédate callada y recibe la lana que te da”

La periodista utilizó su espacio en televisión para cuestionar la postura de la artista argentina y acusarla de buscar notoriedad con su vida personal

Guardar
Pati Chapoy arremete contra Cazzu
Pati Chapoy arremete contra Cazzu en su programa de televisión, acusándola de aprovechar la exposición de su historia con Christian Nodal y su hija para ganar notoriedad (Instagram: Pati Chapoy/Cazzu)

La confrontación pública entre Cazzu y Christian Nodal sumó un nuevo capítulo tras el lanzamiento de la canción “Rosita”, de Rauw Alejandro. La referencia a Nodal en la letra reavivó la atención sobre la expareja y provocó comentarios polémicos en televisión y redes sociales.

Durante su programa, Pati Chapoy criticó abiertamente a la cantante argentina, acusándola de aprovechar la historia con Nodal y a la hija que comparten para obtener notoriedad y beneficios. Además, le recomendó que guarde silencio y acepte el apoyo económico.

El origen inmediato de la controversia está en el estreno de “Rosita”, donde una breve línea que menciona a Nodal generó debates en redes y respuestas tanto de Cazzu como del cantante mexicano, hoy casado con Ángela Aguilar.

El estreno de la canción
El estreno de la canción "Rosita" de Rauw Alejandro, con una mención directa a Christian Nodal, desencadenó nuevas polémicas sobre la expareja en redes sociales (RS / EFE)

Pati Chapoy arremete contra Cazzu en televisión

En su intervención como conductora, Chapoy cuestionó que Cazzu reclame por la exposición de su vida privada cuando, según su visión, ella misma ha difundido esa situación.

“Yo no sé por qué se queja Cazzu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su ‘problemita’ o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados”, manifestó la periodista.

Añadió que la artista argentina ha replicado el comportamiento que ahora critica, colocando en primer plano el conflicto sentimental y a la hija común para sostener la polémica.

Cazzu respondió en redes sociales
Cazzu respondió en redes sociales con una carta titulada "Tiradera", donde cuestiona la referencia en la canción y aborda desigualdades de género en el espectáculo musical

Chapoy fue más tajante en su crítica y la exhortó:

Cazzu, ya quédate callada mamacita, atiende a tu hija, recibe el dinero que te da y ya. Pero quiere más, ay.” Para la conductora, el principal aludido por la canción de Rauw Alejandro debería ser Nodal, aunque sugirió que el cantante habría tomado el asunto con humor: “Te aseguro que Christian se atacó de la risa”.

Opiniones de los colegas de Chapoy sobre la polémica

Durante la emisión, Pedro Sola, panelista habitual, opinó que la actitud de Cazzu se asemeja a la de una mujer despechada. Asimismo, Mónica Castañeda expresó su acuerdo en que Nodal siga luchando por ver a su hija, resaltando la importancia de la relación parental.

Nodal negó que la letra
Nodal negó que la letra de "Rosita" sea un ataque personal y pidió que no se involucre a su hija en la controversia mediática (Captura de pantalla)

En tono irónico, Chapoy comparó la situación con melodramas del cine argentino, y Sola la secundó aludiendo a la figura de la “tanguera”, reforzando la imagen dramática que perciben de la cantante.

“Ya chole, ¿saben lo que siento de Cazzu? que está en Libertad Lamarque, esta actriz argentina”, expresó Chapoy y Pedro Sola reviró: “en tanguera”, a lo que Pati agregó: “y todo lloraba y todo, al fin argentina, qué barbaridad”, mencionó.

La relación de Chapoy con la familia Aguilar

En el trasfondo, Chapoy mantiene vínculos estrechos con la familia Aguilar. Ha conseguido entrevistas individuales con Pepe Aguilar, Nodal y Ángela Aguilar en el último año.

La periodista Pati Chapoy mantiene
La periodista Pati Chapoy mantiene estrechos lazos con la familia Aguilar y ha obtenido entrevistas exclusivas con Pepe Aguilar, Nodal y Ángela Aguilar (TV Azteca)

Esta proximidad le ha proporcionado acceso a perspectivas exclusivas de los protagonistas, lo que influye en su posicionamiento sobre el conflicto.

Temas Relacionados

Pati ChapoyCazzuChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de febrero: MB presenta retrasos en varias líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

Se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina en México, y en los últimos años, ha incluido el tráfico de fentanilo a Estados Unidos

EEUU declara oficialmente muerto a

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Personal del Ejército Mexicano reforzó la seguridad en los alrededores del Estadio Corregidora tras el abatimiento del líder del CJNG

México vs Islandia: rinden homenaje

Livia Brito reaparece tras semanas de haber sido vinculada a proceso en el caso de Ernesto Zepeda

La actriz de telenovelas compartió su sentir sobre el proceso judicial que vive con el fotógrafo y confesó que ha sido difícil lidiar con la exposición pública

Livia Brito reaparece tras semanas

SAT niega hackeo y robo de información con Inteligencia Artificial

La supuesta vulneración habría sido efectuada en diciembre de 2025 y se sostuvo durante un mes

SAT niega hackeo y robo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU declara oficialmente muerto a

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

Detienen a sujeto con explosivos para lanzar desde dron y otros ilícitos en Culiacán, Sinaloa

Aseguran más de 55 mil litros de huachicol y armamento tras ataque contra agentes en Guanajuato

Víctimas del ataque a bar Sala de Despecho fueron confundidas por sicarios de la Operativa Barredora: Fiscalía de Puebla

Fiscalía de Jalisco rindió homenaje al agente caído en ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito reaparece tras semanas

Livia Brito reaparece tras semanas de haber sido vinculada a proceso en el caso de Ernesto Zepeda

Hija de Dulce inicia proceso legal para recuperar las cenizas de la cantante: “Las tiene otra familia”

La Obsesion Factory se separa por esta polémica razón

Poncho de Nigris denuncia amenazas de muerte tras la liberación de su ex suegra acusada de secuestro

Gaby Platas confirma que interpuso una orden de restricción permanente contra Paco de la O: “Si vives violencia, denuncia”

DEPORTES

México vs Islandia: rinden homenaje

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Chito Vera honra a Chucho Benítez con la camiseta del América previo a su combate en UFC México 2026

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil

México vs Islandia EN VIVO: este es el once inicial que presenta Javier Aguirre

“Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez”: ex piloto de Fórmula 1 arremete contra Checo Pérez