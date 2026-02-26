México

Hija de Dulce inicia proceso legal para recuperar las cenizas de la cantante: “Las tiene otra familia”

Romina Mircoli inició un proceso legal en México y Estados Unidos para recuperar los restos de su madre, enfrentando la negativa de su tía y el profundo desgaste emocional que arrastra el caso

La hija de la recordada cantante inició un proceso legal en México y Estados Unidos para recuperar los restos de su madre, enfrentando la negativa de su tía y el profundo desgaste emocional que arrastra el caso (Foto: Archivo)

La disputa legal por las cenizas de la cantante Dulce se intensificó cuando Romina Mircoli, única hija de la artista, inició un proceso jurídico para recuperar los restos de su madre.

La controversia gira en torno a quién tiene el derecho de resguardar estas cenizas, ya que actualmente permanecen bajo la custodia de la hermana de Dulce, y existen desacuerdos familiares que han impedido su devolución, según informó el medio De primera mano.

El abogado de Mircoli, Gerardo Rincón, precisó que este litigio no solo involucra una demanda para la restitución de las cenizas, sino también una denuncia por el uso, presuntamente no autorizado, de la imagen de Dulce.

En declaraciones para De primera mano, Rincón declaró: “Sí hay un proceso porque estoy por recuperar y quiero recuperar las cenizas de la cantante Dulce. Las tiene una familia con la que no se llevan muy bien, no platican muy bien”.

Romina Mircoli inició acciones legales para recuperar los restos de Dulce, que permanecen bajo resguardo de la hermana de la artista (_mircoli_ / Instagram)

El conflicto familiar y la batalla judicial por los restos

De acuerdo con la versión presentada en televisión, el conflicto surgió cuando Romina Mircoli solicitó a su tía y a su prima la entrega de las cenizas de su madre, solicitud que fue rechazada.

Esta negativa llevó a la heredera de Dulce a iniciar acciones legales para lograr que las autoridades determinen quién tiene el derecho legítimo sobre los restos.

Gerardo Rincón subrayó que la disputa ha obligado a movilizar gestiones legales tanto en México como en Estados Unidos, lo cual podría prolongar el proceso.

Sostuvo: “Te comento, estoy haciendo lo pertinente legal en México y Estados Unidos para que le entreguen los restos de su madre, las cenizas… Se las voy a recuperar legalmente”.

La negativa reiterada de la tía y la prima para entregar las cenizas llevó a Romina Mircoli a solicitar la intervención de autoridades judiciales

A la pregunta sobre si Romina Mircoli posee el derecho legal sobre las cenizas de Dulce, Rincón respondió: “Por supuesto. Las cenizas son de su madre. Las tiene la otra parte de la familia, que no es directa, como es Romina”.

También reconoció la necesidad de cumplir con los trámites y resoluciones judiciales adecuados: “Primero la tía. Pero necesito tener todos los documentos y los procedimientos judiciales para poder proyectarlo y hacerlo visible a la gente”.

Uso de la imagen de Dulce y la implicación del productor Sergio Gabriel

La disputa familiar no solo está centrada en los restos de la cantante. El conflicto se amplió tras la denuncia presentada contra el productor Sergio Gabriel, quien presuntamente pretendía organizar un homenaje a Dulce sin la autorización previa de Romina Mircoli, quien es titular de los derechos de imagen y regalías de su madre.

Romina Mircoli, como única titular de los derechos de imagen y regalías de Dulce, exige consentimiento previo para homenajes y tributos (IG/dulcelacantante)

Rincón explicó que este desacuerdo surgió por la falta de consulta y consentimiento de la heredera antes de iniciar cualquier proyecto vinculado al legado musical de Dulce.

De acuerdo con la defensa de Mircoli, la intención era buscar un acercamiento directo con Gabriel para mediar la situación. La respuesta insatisfactoria derivó en una acción judicial, fundamentada en que ningún uso de la figura de Dulce puede realizarse sin el permiso de su hija.

