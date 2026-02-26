México

¿Hacer abdominales ayuda a quemar grasa localizada? Esta es la única forma de lucir más delgado y definido

Algunas personas todavía tienen dudas sobre cómo funciona la pérdida de grasa

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la popularidad de los ejercicios abdominales y la creencia extendida de que pueden eliminar la grasa en la zona del vientre, la evidencia científica sostiene un principio ineludible: la única forma de bajar de peso y lograr una apariencia más definida es mediante un déficit calórico.

Realizar rutinas específicas para el abdomen no logra una reducción de grasa localizada, según coinciden múltiples investigaciones sobre el tema.

El concepto de que es posible perder grasa en regiones específicas del cuerpo, como el abdomen, únicamente a través de ejercicios focalizados, carece de respaldo científico.

El cuerpo humano pierde grasa de manera generalizada cuando se mantiene un déficit calórico sostenido, es decir, cuando el gasto energético supera la ingesta de calorías diaria.

El mito de la quema de grasa localizada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “grasa localizada” suele asociarse con zonas problemáticas como el abdomen, los muslos o los brazos. Sin embargo, los estudios en fisiología del ejercicio han demostrado que los movimientos dirigidos a un grupo muscular específico solo fortalecen y tonifican el músculo, pero no eliminan selectivamente la grasa que lo recubre.

Así lo explica la ciencia del metabolismo energético, que define la pérdida de tejido adiposo como un fenómeno sistémico. Por ejemplo, al realizar abdominales, los músculos rectos y oblicuos se refuerzan, pero la grasa abdominal se reduce únicamente en la proporción en que el cuerpo decida hacerlo como parte de un proceso de adelgazamiento general.

¿Por qué el déficit calórico es indispensable?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La premisa fundamental para reducir el porcentaje de grasa corporal reside en mantener un déficit calórico constante. Esto se consigue combinando una alimentación controlada

en calorías con una rutina de actividad física regular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, junto con ejercicios de fuerza. Los expertos en nutrición y deporte coinciden en que ningún tipo de ejercicio, por sí solo, puede sustituir los efectos de una dieta adecuada.

El gasto energético debe superar la ingesta calórica para que el organismo utilice sus reservas de grasa como fuente de energía. De este modo, la reducción de grasa abdominal solo ocurre como parte de un descenso general de la masa grasa corporal.

Beneficios reales de los abdominales

(Imágen Ilustrativa Infobae)
(Imágen Ilustrativa Infobae)

Aunque los ejercicios abdominales no resultan efectivos para quemar grasa localizada, sí aportan beneficios relevantes para la salud. Estos movimientos mejoran la fuerza y la estabilidad del core, lo que reduce el riesgo de lesiones y contribuye a una mejor postura.

Además, el fortalecimiento de la musculatura abdominal puede favorecer el rendimiento en otros deportes y actividades cotidianas. No obstante, para obtener un abdomen más definido y delgado, resulta imprescindible combinar el trabajo muscular con un déficit calórico y hábitos saludables, como el descanso adecuado y el manejo del estrés.

En definitiva, la clave para perder peso y lucir un abdomen más definido reside en el equilibrio entre alimentación, actividad física global y constancia en el tiempo. Los abdominales fortalecen los músculos, pero la quema de grasa depende de factores metabólicos y de un balance energético negativo mantenido día tras día.

Temas Relacionados

DietaAbdomenPesoSaludBienestarEstilo de Vidamexico-noticias

Más Noticias

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

El hijo mayor de Pepe Aguilar reveló que ha estado recibiendo de manera anónima mensajes intimidatorios que ponen en riesgo su estabilidad

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de

Realza la mirada: los colores de sombras que favorecen a los ojos marrones

Desde tonos morados hasta destellos dorados, existe una variedad de sombras que pueden transformar completamente la expresión de quienes quieren cambiar de look sin perder naturalidad

Realza la mirada: los colores

Banco de piel del INR ha beneficiado a cientos de personas con quemaduras graves: donación cadavérica, el reto pendiente

Desde 2009 se han procurado más de 600 mil centímetros cuadrados de piel para trasplante

Banco de piel del INR

¿Cómo saber si necesitas más magnesio en tu dieta?

Una cantidad insuficiente de este nutriente puede dejar huellas en el cuerpo y en el ánimo, afectando desde la energía hasta el corazón

¿Cómo saber si necesitas más

Senado aprueba reforma que busca ampliar derechos laborales de trabajadores del arte, esto es lo que proponen

Senadores proponen incluir en el catálogo a artistas como fotógrafos, actores de doblaje y directores

Senado aprueba reforma que busca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Él es “El Chorro”, yerno

Él es “El Chorro”, yerno y posible sucesor de El Mencho como líder del CJNG, en opinión de EEUU

Así rescató la Marina a turistas y trabajadores despojados de sus autos durante bloqueos en Nayarit

Salió de misa y vio a sus hijos jugar por última vez: Angélica Hernández fue la mujer embarazada que perdió la vida como “daño colateral” tras operativo contra “El Mencho”

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

Detienen a sujeto con explosivos para lanzar desde dron y otros ilícitos en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Rauw Alejandro niega haber escrito

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

Concierto Demon Slayer: así fue el evento sinfónico en el Auditorio Nacional del popular manga japonés

¿Boda en puerta? Novio de Andrea Legarreta revela sus planes a futuro con la popular conductora

Tecate Emblema 2026: precios de los abonos por fase para el festival pop alternativo en CDMX

Pati Chapoy se lanza contra Cazzu en defensa de Christian Nodal: “Quédate callada y recibe la lana que te da”

DEPORTES

El objetivo de Brandon Moreno

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Chito Vera honra a Chucho Benítez con la camiseta del América previo a su combate en UFC México 2026

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil