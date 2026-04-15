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A 114 años del hundimiento del Titanic: ¿quién fue el único mexicano a bordo del trasatlántico?

Manuel Uruchurtu Ramírez, originario de Sonora, fue el único mexicano que viajaba en el Titanic

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

Este 15 de abril de 2026 se cumplen 114 años del hundimiento del Titanic, uno de los naufragios más emblemáticos de la historia moderna.

La tragedia ocurrió en el año 1912, cuando el transatlántico británico, considerado entonces el más grande y avanzado de su época, chocó contra un iceberg la noche del 14 de abril a las 23:40 (hora local) y se hundió dos horas con 40 minutos después, a las 02:20 del 15 de abril.

Entre las más de mil 500 personas que murieron se encontraba el único pasajero mexicano: Manuel Uruchurtu Ramírez. A más de un siglo de la tragedia, hoy recordamos quién era y cómo llegó a bordo del icónico trasatlántico.

Manuel Uruchurtu, el mexicano a bordo del Titanic

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Manuel Uruchurtu Ramírez nació el 27 de junio de 1872 en Hermosillo, Sonora, en el seno de una familia acomodada. Se formó como abogado y desarrolló su carrera en el ámbito jurídico y político durante el Porfiriato.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Hermosillo, Uruchurtu se trasladó a la Ciudad de México, donde contrajo matrimonio con Gertrudis Caraza y Landero, con quien tuvo siete hijos. En su trayectoria política se desempeñó como diputado federal en cuatro ocasiones.

En 1912 emprendió un viaje a Europa y tenía previsto regresar a México desde Francia. Sin embargo, un cambio de último momento modificó su itinerario: un conocido le ofreció intercambiar su boleto por uno para abordar el Titanic, lo que lo llevó a viajar hacia Estados Unidos antes de volver al país.

El hundimiento y las versiones sobre su muerte

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El Titanic zarpó con destino a Nueva York, pero la colisión con un iceberg derivó en una evacuación caótica, marcada por la falta de botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros.

Uruchurtu murió durante el naufragio. Dos semanas después del desastre, su esposa recibió un telegrama de la Compañía Telegráfica Mexicana informando que su cuerpo no había sido recuperado.

Sobre sus últimos momentos, una versión difundida por el Gobierno de Hermosillo señala que el mexicano habría cedido su lugar en un bote salvavidas a una mujer inglesa identificada como Elizabeth Ramell Nye y a su hija. Según este relato, le habría pedido que informara a su familia en México sobre lo ocurrido.

No obstante, esta versión no cuenta con pruebas documentales concluyentes. En entrevista con la BBC, familiares de Uruchurtu, como su bisnieto Antonio Uruchurtu, señalaron que existen testimonios que respaldan esta historia, aunque no evidencia directa que la confirme.

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