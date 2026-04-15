Acusan a dos mexicanos por transportar migrantes ilegales en lancha a EEUU: así fue el hallazgo de 4 que murieron

ARCHIVO - Dolientes visitan un monumento improvisado para honrar a las víctimas y sobrevivientes de una tragedia de tráfico de personas en la que decenas de migrantes fueron encontrados muertos o agonizando en un camión con remolque una semana antes, el 6 de julio de 2022, en San Antonio. (AP Photo/Eric Gay, File)

Una embarcación con 19 migrantes zarpó desde la playa de Popotla, en Baja California, la noche del 4 de mayo de 2025. Dos mexicanos eran los responsables de dirigir la lancha para que pudiera llegar a los Estados Unidos, pero una falla en el motor provocó que tuvieran que nadar para salvar sus vidas; cuatro de ellos no lograron sobrevivir.

Por estos hechos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Jesús Iván Rodríguez Leyva, de 37 años de edad, así como a Julio César Zúñiga Luna, de 31, quienes se declararon culpables este martes 14 de abril al admitir su participación en este y otros hechos similares para ingresar migrantes ilegales a ese país.

Ambos mexicanos también aceptaron su responsabilidad en una red de contrabando que operaba desde México. De acuerdo con los documentos judiciales, la organización proporcionó la embarcación y coordinó la operación con la expectativa de que, al arribar a suelo estadounidense, los migrantes serían trasladados en vehículos hacia su destino final.

Así fue el hundimiento de la lancha que dejó cuatro migrantes muertos

El accidente se produjo cuando el motor de la lancha, que transportaba a 19 personas en condiciones de sobrecarga y sin equipo de seguridad adecuado, falló a escasos 200 metros de la playa de California. Al volcarse, todos los ocupantes cayeron al mar.

Foto de Archivo: Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos hacen fila para recibir alimentos donados por líderes religiosos en Ciudad Juárez, México. 18 de diciembre de 2024. REUTERS/Jose Luis Gonzalez - RC2SRBAUZLU7

Numerosos sobrevivientes relataron que los capitanes les ordenaron quitarse los chalecos salvavidas antes de acercarse a tierra, esto con el objetivo de facilitar la huida hacia los vehículos de apoyo.

Las autoridades estadounidenses desplegaron un operativo de rescate e investigación tras el naufragio, lo que permitió detener a los responsables e identificar a las víctimas.

Las cuatro personas que murieron fueron identificadas como Gorgonio Placido Diaz, Marcos Lozada Juárez, un adolescente de 14 años, así como otro menor de 10 años, de quien solo se recuperó un pie en la playa estatal de Torrey Pines, el cual fue identificado semanas después mediante pruebas de ADN.

Las autoridades estadounidenses detallaron que cada migrante había pagado alrededor de 13.500 dólares para ser trasladado desde México hacia EEUU, una suma que no garantizó protección ni condiciones mínimas de seguridad.

Procesos judiciales y culpabilidad de los implicados

Migrantes tratando de cruzar la frontera entre México y EEUU, en Eagle Pass, Texas, el 23 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

Los dos mexicanos comparecieron ante un tribunal federal en San Diego y se declararon culpables de intento de introducir inmigrantes ilegales que resulta en muerte, así como de trasladar inmigrantes con fines de lucro. Según la acusación, las acciones de ambos constituyeron una conspiración, en la que se coordinaron con otros individuos para planear y ejecutar la travesía.

La ley federal contempla para este tipo de delito la posibilidad de pena de muerte o cadena perpetua, además de multas de hasta 250 mil dólares. Por el cargo de traer inmigrantes con fines de lucro, la pena máxima es de diez años de prisión, con un mínimo obligatorio de tres años y una multa equivalente.

Otros tres individuos fueron procesados de manera separada por su participación en la logística del transporte terrestre de los migrantes tras el desembarco. Todos ellos se declararon culpables y recibieron sentencia en relación con los mismos hechos acontecidos en mayo de 2025.

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