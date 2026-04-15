México

Por introducir celulares y drogas al penal: detienen a cinco custodios en Morelos con alcohol y hasta cuchillos tácticos

Los cinco hombres ingresaban a laborar al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya cuando fueron arrestados

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Cinco custodios de Morelos detenidos
Foto: SSPC Morelos

En el marco de la realización de inspecciones de seguridad en los penales del estado de Morelos, cinco custodios del Centro de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya fueron detenidos cuando intentaban ingresar celulares, chips de telefonía, drogas y otros artículos ilícitos.

Su arresto se llevó a cabo durante un operativo de revisión exhaustiva a todo el personal que intentaba ingresar al penal, la cual se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos informó que a los cinco custodios les fueron asegurados cuatro equipos de telefonía celular, 110 chips con números de distintas compañías, accesorios y un kit de reparación para celulares.

Además, hallaron poco más de un kilogramo de una sustancia con características del “cristal”, tres cuchillos tácticos y dos botellas de bebidas alcohólicas.

Custodios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones en su contra

Cinco custodios detenidos por ingresar drogas y celulares al penal de Morelos
Objetos decomisados a los custodios. Foto: SSPC Morelos

Las autoridades señalaron que los cinco custodios fueron identificados como Aldo Jocsan “N”, Jesús “N”, Camilo “N”, Miguel Ángel “N” y Juan Jesús “N”, quienes quedaron a disposición de la FIDAI de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República en Cuernavaca junto con los objetos asegurados.

Además, serán las autoridades correspondientes las que realicen la investigación para determinar si estos cinco elementos están vinculados a otros delitos dentro del sistema penitenciario.

Las autoridades informaron que la realización de operativos interinstitucionales conjuntos en los cinco centros estatales respondió a la entrada en vigor de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde el 29 de noviembre de 2025.

Desde entonces, las autoridades estatales y federales coordinaron revisiones con la participación de la Dirección de Asuntos Internos y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Cinco custodios detenidos en Morelos
Chips asegurados a los custodios. Foto: SSPC Morelos

Como parte de la lucha contra la extorsión, el gobierno estatal intensificó los controles sobre el ingreso de objetos prohibidos que facilitaban la comisión de delitos de alto impacto dentro de los penales. La vigilancia mediante videovigilancia y análisis de inteligencia operativa formó parte de las estrategias implementadas para fortalecer la seguridad y la transparencia en las cárceles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Morelos reiteró que estos resultados respaldaron el compromiso de la gobernadora Margarita González Saravia con la dignificación policial, el combate a la corrupción y la política de cero impunidad en el sistema penitenciario estatal. El objetivo fue garantizar que las cárceles no se convirtieran en espacios para la operación de delitos como la extorsión y que se respetara el marco legal instaurado recientemente.

Cinco custodios detenidos en Morelos
Foto: SSPC Morelos

Ante los hechos, se espera que continúen las revisiones en los penales del estado para determinar si el personal realiza de manera adecuada sus funciones.

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