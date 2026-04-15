Jardine reevalúa su lugar en América tras eliminación en Concachampions: “Vienen días difíciles para mí”

El brasileño está a la espera de la retroalimentación tras la dura derrota contra el Nashville de la MLS. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El futuro de André Jardine con el América está bajo la lupa tras la reciente eliminación del equipo en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El estratega brasileño rechaza la idea de renunciar, sin embargo, también es consciente que su futuro depende de los resultados y éstos no han sido los mejores en los últimos meses.

La eliminación ante Nashville en los Cuartos de Final de la Concachampions pone en riesgo la continuidad de Jardine al frente de las Águilas. De acuerdo con el propio técnico, solo la falta de respaldo por parte de la directiva o la ruptura con el grupo de jugadores lo haría considerar su salida.

Ante ello, los próximos días serán clave para definir si sigue en el cargo, luego de un resultado que refuerza la exigencia interna por alcanzar los objetivos establecidos.

El equipo capitalino no pudo marcar gol en la cancha del Estadio Azteca. (REUTERS/Henry Romero)

¿Piensa en dejar a las Águilas?

Desde su llegada, André Jardine enfrenta retos constantes con el América. Bajo su mando, el equipo suma siete eliminaciones en momentos determinantes, aunque la más reciente —en la Concachampions— pesa especialmente por ser una prioridad impuesta por Emilio Azcárraga, propietario del club.

El técnico reconoce el peso de su posición al frente de la institución. Señala que hay dos circunstancias que podrían llevarlo a cerrar su ciclo: si la directiva, encabezada por Santiago Baños o por el dueño del club, deja de confiar en él, o si el grupo de jugadores pierde la conexión con su gestión. Jardine destaca que ambas dinámicas son cambiantes y que el respaldo de ambas partes es fundamental para su continuidad.

“Imagino dos cosas de cerrar un ciclo. Una es cuando la dirección ya no cree en nuestro trabajo, Baños o el patrón; tienen todo el derecho. Esta silla es pesadísima, pertenece a ellos, deben tener un entrenador en que confíen, con toda confianza de que está a la altura. La segunda sería si el grupo no se conecta más conmigo; no es exactamente así, mi relación con la dirección o el grupo, son dinámicas. Mañana es un día importante, debemos de hacer el análisis. Si siento el respaldo de ambas partes, es posible seguir, cuando no lo sienta, no seguiré”, comentó.

El técnico sabe lo difícil que es dirigir a un equipo como el América. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Asume su responsabilidad tras fracaso

Jardine asume, junto con la directiva, la responsabilidad por el estado anímico del grupo tras la eliminación. Señala que quienes ocupan puestos importantes dentro de la institución deben afrontar el peso de los objetivos planteados: “Es un día que todas las personas del América tienen responsabilidad, yo soy una de ellas, de estar a la altura de los objetivos, pesa. Vienen días difíciles para mí”.

El entrenador describe a los líderes del vestidor como “destrozados” y atentos a la autocrítica, lo que anticipa una evaluación profunda en el entorno inmediato del plantel. Además, advierte que el calendario apremia y el tiempo para resolver la crisis es limitado, ya que el siguiente partido está muy cerca.

Si bien Jardine no pone sobre la mesa su renuncia, deja el desenlace de su futuro profesional en manos de la directiva y del grupo de jugadores. Considera clave escuchar las reflexiones y el sentir de los líderes del vestidor.

La continuidad de Jardine depende de la valoración conjunta de los responsables del club y de la fortaleza interna del equipo. La reunión de este miércoles en Coapa será determinante para definir el rumbo inmediato tras la eliminación de la competencia internacional más importante de la región.