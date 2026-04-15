Nicolás Larcamón lamenta eliminación de Concachampions y promete la Liga: “Cruz Azul siempre está obligado”

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pachuca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 4, 2026 Cruz Azul coach Nicolas Larcamon REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul enfrenta una etapa crítica tras su reciente eliminación en la Concachampions, pero el club reafirma que la meta inmediata es conquistar el campeonato en la Liga MX. Tras empatar y quedar fuera ante LAFC en los cuartos de final, el director técnico Nicolás Larcamón reconoció los errores cometidos, la presión que rodea al equipo y la urgencia de revertir la actual tendencia de resultados negativos.

La derrota ha generado frustración en el plantel y la afición, aunque el grupo mantiene la determinación de levantar el trofeo nacional pues, con su anterior título en el torneo de la CONCACAF, ya obtuvieron el anhelado boleto al Mundial de Clubes.

Los cementeros no pudieron revertir el marcador en contra en territorio mexicano. (EFE/Hilda Ríos)

Un equipo sin gol

La eliminación de Cruz Azul frente al conjunto estadounidense en cuartos de final de la Concachampions marca un golpe importante en la dinámica reciente del club. El empate en el duelo definitivo reflejó la frustración por una serie en la que, a pesar de conseguir 31 remates a portería, el equipo no logró traducir esa superioridad en goles suficientes para avanzar. Nicolás Larcamón, director técnico, destacó el esfuerzo mostrado, pero admitió que la falta de contundencia es la asignatura pendiente.

Durante la conferencia de prensa posterior, Larcamón explicó que atraviesan un “momento difícil”, evidenciado en una seguidilla adversa. “La racha es innegable, claramente es un momento difícil para nosotros”, sostuvo. Además, remarcó la presión constante tanto por los objetivos del torneo actual como por el peso histórico del club.

El título de la Concachampions quedó vacante tras la eliminación del campeón. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

No todo es malo en La Noria

Larcamón consideró que salir temprano del torneo regional brinda ventajas logísticas para el plantel, permitiendo priorizar la recuperación física y táctica de cara a los compromisos nacionales. El entrenador ve como “positivo” el hecho de disponer de más tiempo, elemento que estima clave para recuperar el funcionamiento colectivo.

El desafío central para el grupo y el cuerpo técnico radica en romper la cadena de marcadores negativos y cumplir con la expectativa propia de una institución que, según palabras del entrenador, “siempre está obligada por su historia y por su afición”. Larcamón insistió en que “urge ganar, salir de esa racha y seguir buscando el objetivo”, mostrando autocrítica por la falta de definición en momentos clave.

El técnico transmitió un mensaje directo a la afición: “Cruz Azul siempre está obligado por su historia, por su afición, por todo lo que representa. Pero nosotros estamos determinados a alcanzar lo máximo, a ganar el campeonato”.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Cruz Azul coach Nicolas Larcamon reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Sobre el rendimiento en los encuentros recientes, el entrenador puntualizó: “La producción ofensiva fue un dominio absoluto. Tuvimos 31 remates, pero aun así no logramos concretar lo necesario”. Reconoce el ímpetu y la disciplina del plantel, aunque también ve que los marcadores no han correspondido a lo esperado.

“El equipo quiere más que nunca”, aseguró Larcamón, enfatizando la importancia de centrar esfuerzos solo en el objetivo principal: “Ahora tenemos un único objetivo, que es la liga. Tenemos mejores condiciones para prepararnos, y a partir de ahora debemos enfocarnos completamente en ese reto”.

Con la eliminación a nivel internacional, Cruz Azul dispone de mayor tiempo para recuperar a sus futbolistas y definir una preparación completa rumbo a la recta final de la Liga MX. De acuerdo con Nicolás Larcamón, esa ventaja se traducirá en resultados sólo si el compromiso y la determinación se mantienen sesión tras sesión y en cada partido oficial.