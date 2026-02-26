México

¿Cómo saber si necesitas más magnesio en tu dieta?

Una cantidad insuficiente de este nutriente puede dejar huellas en el cuerpo y en el ánimo, afectando desde la energía hasta el corazón

Los signos pasan desapercibidos para la mayoría, pero identificar las señales corporales podría ayudarte a evitar complicaciones inesperadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio cumple un papel esencial en numerosas funciones del organismo. Este mineral participa en la regulación muscular, la transmisión nerviosa, la producción de energía y la salud ósea.

A pesar de su importancia, una parte significativa de la población no alcanza los niveles recomendados a través de la alimentación diaria.

La deficiencia de magnesio puede manifestarse con síntomas leves o pasar inadvertida durante largos períodos, pero su impacto en la salud es relevante y puede contribuir al desarrollo de diversos trastornos físicos y mentales.

Comprender las consecuencias de no incorporar suficiente magnesio en la dieta resulta clave para prevenir complicaciones y mejorar el bienestar general.

El organismo depende de este mineral para funciones tan diversas como el descanso, el sistema nervioso y hasta la salud ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que necesitas consumir más magnesio en tu dieta

Detectar la necesidad de aumentar el consumo de magnesio en la dieta puede basarse en la aparición de ciertos síntomas físicos y en la presencia de factores de riesgo que favorecen su deficiencia. De acuerdo con información de Medical News Today algunas señales de que podrías necesitar consumir más magnesio en tu dieta incluyen:

-Pérdida de apetito

-Náuseas

-Vómitos

-Fatiga y baja energía

-Calambres musculares, espasmos o temblores

-Entumecimiento u hormigueo en piernas o manos

-Debilidad muscular general

-Cambios en la personalidad o dificultades de ánimo, como apatía o falta de emoción

-Dolor de cabeza frecuente

-Estreñimiento

-Palpitaciones o arritmias cardíacas

Síntomas como calambres musculares, fatiga, pérdida de apetito y palpitaciones pueden indicar un déficit de magnesio en el cuerpo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas suelen aparecer cuando los niveles de magnesio en sangre son muy bajos, por lo que muchas personas no perciben señales hasta que la deficiencia es importante.

Personas con enfermedades digestivas, diabetes, alcoholismo o que toman ciertos medicamentos pueden tener mayor riesgo de déficit.

Efectos en la salud de tener déficit de magnesio

El déficit de magnesio puede generar diversos efectos negativos en la salud, tanto a corto como a largo plazo. Entre los principales se encuentran:

-Calambres y debilidad muscular: El magnesio es fundamental para la función muscular, por lo que su deficiencia puede provocar espasmos, temblores y debilidad.

-Fatiga y cansancio: Niveles bajos pueden causar sensación constante de agotamiento.

-Alteraciones cardíacas: Puede producir arritmias, palpitaciones y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

-Trastornos neurológicos: Incluyen entumecimiento, hormigueo, convulsiones y cambios en el estado de ánimo como ansiedad, irritabilidad o depresión.

-Osteoporosis: La deficiencia afecta la salud ósea, favoreciendo la pérdida de densidad mineral y aumentando el riesgo de fracturas.

-Hipertensión: Valores bajos de magnesio se asocian con presión arterial elevada.

-Resistencia a la insulina: Puede contribuir al desarrollo de diabetes tipo 2.

-Dolores de cabeza y migrañas: Se ha relacionado la falta de magnesio con mayor frecuencia e intensidad de migrañas.

-Trastornos digestivos: Como estreñimiento persistente.

El déficit grave de magnesio es poco frecuente, pero la insuficiencia leve o moderada ocurre con mayor frecuencia y puede pasar desapercibida durante mucho tiempo.

