Beca Benito Juárez 2026: cuáles son las letras que cobran el próximo viernes 27 de febrero

El pago de la Beca Benito Juárez correspondiente a febrero de 2026 se desarrolla bajo un esquema escalonado por orden alfabético del primer apellido, con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia en la entrega de este apoyo económico dirigido a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La dispersión de fondos se realiza mediante depósitos bancarios directos que buscan promover la permanencia escolar.

Para el bimestre de febrero de 2026, cada estudiante inscrito en secundaria pública recibirá mil 900 pesos, cifra que se deposita cada dos meses, según lo dispuesto por el Gobierno de México mediante este programa social orientado al bienestar de los jóvenes mexicanos.

Quién cobra su pago de la Beca Benito Juárez 2026 el jueves 26 de febrero

De acuerdo con la información oficial, las letras de los beneficiarios de la Beca Benito Juárez que reciben su pago el próximo viernes 27 de febrero son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y, Z.

Cabe mencionar que este es el día que más letras reciben deposito por los pagos podrían tardar en verse reflejados.

Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.

Letra C: Martes 17 de febrero 2026.

Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.

Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.

Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.

Letras R: Miércoles 25 de febrero 2026.

Letra S: Jueves 26 de febrero 2026

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026

El calendario oficial dispone que este día, viernes 27 de febrero, concluirá el pago oficial de los depósitos de las Beca Benito Juárez del bimestre enero-febrero.

De este modo, todos los miembros del padrón activos para este bimestre habrán recibido su depósito antes de finalizar la semana, reforzando el compromiso gubernamental de continuidad en el apoyo a la educación de jóvenes mexicanos.

Cómo saber si ya realizaron el depósito de mi beca

En este sentido, si tu letra recibe pago el 27 de febrero, tienes a tu disposición los siguientes canales oficiales para saber si ya te han depositado:

-El sitio oficial y redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Se publica el calendario oficial de pagos.

-En la aplicación del Banco del Bienestar, teniendo la tarjeta ya registrada.

-En las redes sociales oficiales de Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Es importante recordar que la transferencia de recursos se realiza directamente, de manera gradual, según la primera letra del apellido paterno de los tutores o padres que registraron a los alumnos.

La CNBBBJ subraya la importancia de consultar únicamente los canales oficiales para evitar desinformación durante el proceso de entrega de apoyos.