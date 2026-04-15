Ana Lilia Rivera deja atrás polémica por el abogado Penilla y ya piensa en la gubernatura de Tlaxcala

Ana Lilia Rivera, la favorita en las encuestas para candidata a gobernadora de Tlaxcala

El nombre de Ana Lilia Rivera fue cuestionado en los últimos días debido a la polémicia visita de juan Pablo Penilla, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada y el Z40, a la Cámara alta durante la presidencia de la senadora morenista, quien se apresura a dejar atrás dicho asunto y enfocarse en sus aspiraciones a la gubernatura de Tlaxcala en 2027.

A pesar de sus más recientes declaraciones, la legisladora permanece como la figura con mayor aprobación para la candidatura.

En un encuentro con medios de comunicación, la legisladora negó el vínculo con el abogado de “El Mayo” Zambada, comentó que muchos salones en el senado son prestados para facilitarse a organizaciones y eventos y los senadores no toman decisiones respecto a quién se reconoce en las instalaciones.

Anteriormente, también se vio envuelta en polémicas por dirigirse de manera prepotente a reporteros, pero aclaró que se refería a aquellos que se han dedicado a desinformar sobre su labor política.

De la misma manera, Rivera se ha mantenido al margen, sin asegurar que su candidatura para Tlaxcala está confirmada.

“Morena es un partido político con reglas claras que determina el propio partido, de tal manera que, a diferencia de otros tiempos, quien hoy toma decisiones es el pueblo de México, es el pueblo de Tlaxcala, ese es el piso y ese es el que va a decidir de acuerdo con la metodología que el partido ha decidido", aclaró en entrevista.

Tlaxcala 2027 votará cargos esenciales

Tlaxcala se suma al grupo de 18 entidades federativas donde se renovará el Poder Ejecutivo estatal, en un proceso que coincide con elecciones para el Congreso local y los 60 ayuntamientos del estado.

Este ejercicio electoral destaca por la cantidad de cargos en disputa y las implicaciones que puede tener para la gobernabilidad local.

Se prevé que la jornada represente uno de los procesos políticos más amplios del periodo, debido al número de autoridades y órganos en juego. La designación simultánea de gobierno estatal, legisladores y presidentes municipales permite una reconfiguración significativa del poder público en la entidad.

Autoridades electorales locales han subrayado la importancia de esta convocatoria, al señalar que involucra elecciones en todos los municipios y en la conformación integral del Poder Legislativo estatal.

En este contexto, la renovación de estructuras básicas podría modificar la correlación de fuerzas políticas y definir nuevas agendas en los próximos años.

El proceso incluye la participación de partidos políticos de alcance nacional y local, que han desplegado estrategias para enfrentar la alta competencia derivada de las múltiples posiciones a decidir.

Si bien Ana Lilia Rivera no negó buscar la candidatura, aclaró: “en razón de los tiempos que ha marcado nuestro partido estaremos a punto, o mejor dicho, pendientes de las determinaciones que tome para que nosotros hagamos lo propio”, respondiendo a si buscará licencia para hacer campaña.

Tlaxcaltecas votarán conforme a preocupaciones en el estado

La inseguridad representa el principal problema para 63% de los habitantes de Tlaxcala, superando ampliamente a las preocupaciones económicas, que solo reciben 12%, y a la corrupción o el mal gobierno, con 10%. Dentro de este tema, robos y asaltos concentran 68% de las menciones cuando se pregunta por las formas específicas de inseguridad.

En el contexto político, Ana Lilia Rivera encabeza la preferencia para la candidatura de Morena a la gubernatura, con 46% de apoyo efectivo. Alfonso Sánchez García se coloca en el segundo sitio con 27%, mientras que Carlos Augusto alcanza 12%.

Al reincorporarse la pregunta inicial en otros tramos del sondeo, la inseguridad mantiene su posición dominante frente a otros problemas locales para la población de Tlaxcala.