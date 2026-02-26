México

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 26 de febrero: México garantiza seguridad a los turistas extranjeros

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

En pocas líneas:

15:08 hsHoy

Claudia Sheinbaum asegura que la Reforma Electoral dará certidumbre a los empresarios en México

La jefa del Ejecutivo afirmó que la propuesta de Reforma Electoral enviada al Congreso no representa un retroceso en la democracia mexicana.

La mandataria aseguró que la iniciativa fortalece la democracia en el país y, en consecuencia, también brinda certidumbre a los empresarios.

Dirigiéndose a los empresarios de México, Sheinbaum enfatizó que “pueden estar seguros de que la reforma refuerza las instituciones democráticas, lo cual contribuye a un entorno más sólido y estable para la actividad empresarial”.

14:51 hsHoy

Sheinbaum pidió a EEUU combatir el tráfico de armas a México

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió de nueva cuenta a los Estados Unidos frenar el tráfico de armas que entran a México.

Es algo que hemos estado pidiendo a EEUU

14:33 hsHoy

“Creo que no vale la pena entrar en debate” con Elon Musk: Sheinbaum continúa analizando tomar acciones por sus dichos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó el pasado miércoles 26 de febrero que estaba evaluando iniciar un proceso legal contra el empresario estadounidense Elon Musk, quien acusó a la mandataria federal de “obedecer al crimen organizado”.

Tras ser cuestionada por la prensa en esta conferencia si ya había decidido emprender acciones legales, Sheinbaum declaró:

“No creo que valga la pena entablar un debate, no sé, todavía estamos valorando, lo están valorando los abogados, pero digamos que como político es muy buen empresario”.

14:29 hsHoy

“Sí pueden ser dos días de descanso”: Sheinbaum sobre Reforma Laboral

Claudia Sheinbaum Pardo insiste en que la Reforma Laboral por una jornada laboral de 40 horas “fue un consenso, porque ayer estaba leyendo que no sé quién no estaba de acuerdo, que va a ser muy costoso, que es algo muy paulatino(...) que no se estaban considerando dos días de descanso; sí pueden ser dos días de descanso, pero puede ser también otra distribución de las 40 horas y de las horas extras que también están reguladas, de acuerdo al trabajo de consenso que hizo Marath Bolaños”:

El objetivo, de acuerdo con Sheinbaum, “es que no tenga impactos económicos en el país, pero que tenga el beneficio para el trabajador y que se distribuya más la riqeza en nuestro país”.

14:23 hsHoy

Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al director de la FIFA, Gianni Infantino, quien reafirmó que la sede es México y descartó cambios, de acuerdo con la presidenta.

14:16 hsHoy

“Muy emotivo”: Sheinbaum reacciona al homenaje hacia militares en partido de futbol

Durante el partido entre México e Islandia, realizado en el Estadio La Corregidora, se llevó a cabo un homenaje a los soldados y miembros de la Guardia Civil que fallecieron en los actos violentos ocurridos en el país el 20 de febrero de 2026, que culminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió su opinión: “La verdad, fue muy emotivo, pues primero agradecemos homenaje; además, fue un juego tranquilo, amistoso, y este homenaje fue algo muy emotivo, la verdad, para todos los que son parte de la Guardia Nacional y el resto de México”.

14:15 hsHoy

México busca conseguir 3 récords Guinness

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, quiere que México sea reconocido con tres récords Guinness, compartió las fechas y cuáles son:

  1. La playera más grande de México en Chiapas | viernes 26 de febrero de 2026.
  2. La clase de fútbol más grande del mundo en CDMX |
  3. El mural más grande en Baja California Sur | a finales de mayo.
14:12 hsHoy

SECTUR comparte los resultados de su participación en FITUR

Los resultados de la participación de México en FITUR reflejaron un récord de asistencia con más de 255 mil visitantes y un crecimiento del 12% en las visitas internacionales, reuniendo a representantes de 156 países.

El pabellón de México destacó por su despliegue dentro de la feria y atrajo la atención de compradores provenientes principalmente de España, China, Francia y Alemania.

Durante el evento se anunció una nueva inversión en infraestructura hotelera por un monto de 559 millones de dólares. Además, se realizó el lanzamiento de marcas turísticas, entre ellas Cultura en Madrid, Ventana a México, Activaciones Mundialistas y FONART.

Como país invitado, México presentó la participación de 6 pueblos originarios, 32 artesanos y 7 cocineras tradicionales. Se llevaron a cabo más de 100 activaciones de alto impacto relacionadas con la gastronomía, la cultura y la promoción de los 32 estados del país.

14:06 hsHoy

Josefina Rodríguez Zamora adelantó que el día de mañana viajará a Chiapas para buscar romper el récord, en el “gran estadio”, donde más de 4 mil personas participarán para formar la playeta más grande del mundo.

Gobierno de México buscará romper Récord Guinness en Chiapas

La secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora detalló que busca romper el récord de hacer la playera más grande del mundo, con más de 4 mil personas

Esta iniciativa forma parte del
Esta iniciativa forma parte del Mundial Social 2026, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

El Gobierno de México buscará romper un Récord Guinness formando la playera más grande de el mundo en Chiapas, así lo anunció la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora.

Leer la nota completa
14:06 hsHoy

SECTUR anuncia 32 nuevas rutas aéreas

La Secretaría de Turismo anunció la apertura de 32 nuevas rutas aéreas nacionales para el primer semestre de 2026. Volaris, TAR y Viva Aerobus participarán en la operación de estas rutas, ampliando la conectividad entre ciudades clave del país.

Desde Guadalajara, se abrirán nuevas rutas hacia Querétaro, Reynosa, Saltillo y Zacatecas. En Querétaro, las operaciones comienzan en enero hacia Chihuahua y Hermosillo con TAR, mientras que con Volaris se suman rutas hacia Durango, Oaxaca y Veracruz durante el primer semestre.

San Luis Potosí contará con conexiones hacia la Ciudad de México a partir de enero, y en el primer semestre se sumarán vuelos a Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara y Puebla con Volaris. Para Coahuila, en enero inician los vuelos Torreón–Monterrey y Torreón–Hermosillo; en marzo, Saltillo–Cancún estará disponible con Viva Aerobus.

Desde Mazatlán, se habilitarán rutas a Querétaro y Guadalajara con Volaris en el primer semestre. Acapulco tendrá nuevas rutas a Cancún y Querétaro. En Puebla, Volaris ofrecerá conexiones a Aguascalientes, León, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Zihuatanejo.

Entre otros destinos, Volaris abrirá la ruta Aguascalientes–Puerto Vallarta y Viva Aerobus la ruta AIFA–Torreón a partir de abril. Estas nuevas rutas buscan fortalecer la conectividad aérea nacional y facilitar el flujo de pasajeros en diferentes regiones del país.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraLa Mañanera del PuebloPalacio NacionalPolítica Mexicana

Últimas noticias

Rodada nocturna y baile junto al lago en Tezozómoc: fecha, ruta y actividades

Te decimos todo lo que debes de saber para que no te pierdas este evento

Rodada nocturna y baile junto

El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

Los personajes del universo creado por Roberto Gómez Bolaños se suman a una campaña para fomentar la lectura

El Chavo del 8 llega

Gobierno habilita venta de boletos para Tren Maya en plataforma europea: cuál es y cómo comprarlos

La secretaria de Turismo destacó que en 2025 el Tren Maya tuvo un incremento de pasajeros extranjeros transportados del 141%

Gobierno habilita venta de boletos

Eiza González se sincera sobre su lucha contra los trastornos alimenticios: “No ha sido fácil y aún continúa”

La actriz sufrió dismorfia corporal a raíz de las constantes críticas y señalamientos sobre su físico

Eiza González se sincera sobre

Gobierno de México buscará romper Récord Guinness en Chiapas

La secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora detalló que busca romper el récord de hacer la playera más grande del mundo, con más de 4 mil personas

Gobierno de México buscará romper

ÚLTIMAS NOTICIAS

La previa del UPD: el

La previa del UPD: el consumo de alcohol en adolescentes en Argentina es de los más altos de la región, advirtió un experto

Morena Beltrán contó que algunos jugadores de Boca le escribían antes de salir con Lucas Blondel: “Se entregaron”

Cómo invertir en el nuevo bono del Gobierno y qué tan conveniente es para ahorristas minoristas

Las mujeres reescriben la historia de la arquitectura y la construcción: cómo las nuevas generaciones derriban barreras invisibles

El romántico saludo de Celeste Cid a Santiago Korovsky que conmovió a las redes: “Feliz cumple al pibe más bueno”

INFOBAE AMÉRICA

Adicciones, conflictos familiares y violencia:

Adicciones, conflictos familiares y violencia: las razones detrás de la desaparición de Michele Hundley Smith durante 24 años en Carolina del Norte

Bolivia: se mantiene la tensión con los choferes, pese al acuerdo para resarcir daños por la calidad del combustible

Lupita Nyong’o continúa su dolorosa lucha con los fibromas uterinos: “Me encontraron más de 50”

Los cuatro de Guayaquil: familias exigieron disculpas presenciales del ministro de Defensa

Fiscalía pide condena para 16 acusados en caso Odebrecht

DEPORTES

Las dos ventajas que tiene

Las dos ventajas que tiene el Alpine de Franco Colapinto de cara al inicio de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Newell’s confirmó la llegada de su nuevo DT tras el despido de Orsi-Gómez: debutará el domingo en el clásico ante Rosario Central

El Chacho Coudet habló sobre la chance de ser el reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate: “Es un orgullo”