‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 26 de febrero: México garantiza seguridad a los turistas extranjeros

“Sí pueden ser dos días de descanso”: Sheinbaum sobre Reforma Laboral

Claudia Sheinbaum Pardo insiste en que la Reforma Laboral por una jornada laboral de 40 horas “fue un consenso, porque ayer estaba leyendo que no sé quién no estaba de acuerdo, que va a ser muy costoso, que es algo muy paulatino(...) que no se estaban considerando dos días de descanso; sí pueden ser dos días de descanso, pero puede ser también otra distribución de las 40 horas y de las horas extras que también están reguladas, de acuerdo al trabajo de consenso que hizo Marath Bolaños”: