‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 26 de febrero: México garantiza seguridad a los turistas extranjeros

La jefa del Ejecutivo afirmó que la propuesta de Reforma Electoral enviada al Congreso no representa un retroceso en la democracia mexicana.
La mandataria aseguró que la iniciativa fortalece la democracia en el país y, en consecuencia, también brinda certidumbre a los empresarios.
Dirigiéndose a los empresarios de México, Sheinbaum enfatizó que “pueden estar seguros de que la reforma refuerza las instituciones democráticas, lo cual contribuye a un entorno más sólido y estable para la actividad empresarial”.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió de nueva cuenta a los Estados Unidos frenar el tráfico de armas que entran a México.
Es algo que hemos estado pidiendo a EEUU
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó el pasado miércoles 26 de febrero que estaba evaluando iniciar un proceso legal contra el empresario estadounidense Elon Musk, quien acusó a la mandataria federal de “obedecer al crimen organizado”.
Tras ser cuestionada por la prensa en esta conferencia si ya había decidido emprender acciones legales, Sheinbaum declaró:
“No creo que valga la pena entablar un debate, no sé, todavía estamos valorando, lo están valorando los abogados, pero digamos que como político es muy buen empresario”.
Claudia Sheinbaum Pardo insiste en que la Reforma Laboral por una jornada laboral de 40 horas “fue un consenso, porque ayer estaba leyendo que no sé quién no estaba de acuerdo, que va a ser muy costoso, que es algo muy paulatino(...) que no se estaban considerando dos días de descanso; sí pueden ser dos días de descanso, pero puede ser también otra distribución de las 40 horas y de las horas extras que también están reguladas, de acuerdo al trabajo de consenso que hizo Marath Bolaños”:
El objetivo, de acuerdo con Sheinbaum, “es que no tenga impactos económicos en el país, pero que tenga el beneficio para el trabajador y que se distribuya más la riqeza en nuestro país”.
Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al director de la FIFA, Gianni Infantino, quien reafirmó que la sede es México y descartó cambios, de acuerdo con la presidenta.
Durante el partido entre México e Islandia, realizado en el Estadio La Corregidora, se llevó a cabo un homenaje a los soldados y miembros de la Guardia Civil que fallecieron en los actos violentos ocurridos en el país el 20 de febrero de 2026, que culminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), Nemesio Oseguera “El Mencho”.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió su opinión: “La verdad, fue muy emotivo, pues primero agradecemos homenaje; además, fue un juego tranquilo, amistoso, y este homenaje fue algo muy emotivo, la verdad, para todos los que son parte de la Guardia Nacional y el resto de México”.
Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, quiere que México sea reconocido con tres récords Guinness, compartió las fechas y cuáles son:
Los resultados de la participación de México en FITUR reflejaron un récord de asistencia con más de 255 mil visitantes y un crecimiento del 12% en las visitas internacionales, reuniendo a representantes de 156 países.
El pabellón de México destacó por su despliegue dentro de la feria y atrajo la atención de compradores provenientes principalmente de España, China, Francia y Alemania.
Durante el evento se anunció una nueva inversión en infraestructura hotelera por un monto de 559 millones de dólares. Además, se realizó el lanzamiento de marcas turísticas, entre ellas Cultura en Madrid, Ventana a México, Activaciones Mundialistas y FONART.
Como país invitado, México presentó la participación de 6 pueblos originarios, 32 artesanos y 7 cocineras tradicionales. Se llevaron a cabo más de 100 activaciones de alto impacto relacionadas con la gastronomía, la cultura y la promoción de los 32 estados del país.
Josefina Rodríguez Zamora adelantó que el día de mañana viajará a Chiapas para buscar romper el récord, en el “gran estadio”, donde más de 4 mil personas participarán para formar la playeta más grande del mundo.
El Gobierno de México buscará romper un Récord Guinness formando la playera más grande de el mundo en Chiapas, así lo anunció la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora.
La Secretaría de Turismo anunció la apertura de 32 nuevas rutas aéreas nacionales para el primer semestre de 2026. Volaris, TAR y Viva Aerobus participarán en la operación de estas rutas, ampliando la conectividad entre ciudades clave del país.
Desde Guadalajara, se abrirán nuevas rutas hacia Querétaro, Reynosa, Saltillo y Zacatecas. En Querétaro, las operaciones comienzan en enero hacia Chihuahua y Hermosillo con TAR, mientras que con Volaris se suman rutas hacia Durango, Oaxaca y Veracruz durante el primer semestre.
San Luis Potosí contará con conexiones hacia la Ciudad de México a partir de enero, y en el primer semestre se sumarán vuelos a Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara y Puebla con Volaris. Para Coahuila, en enero inician los vuelos Torreón–Monterrey y Torreón–Hermosillo; en marzo, Saltillo–Cancún estará disponible con Viva Aerobus.
Desde Mazatlán, se habilitarán rutas a Querétaro y Guadalajara con Volaris en el primer semestre. Acapulco tendrá nuevas rutas a Cancún y Querétaro. En Puebla, Volaris ofrecerá conexiones a Aguascalientes, León, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Zihuatanejo.
Entre otros destinos, Volaris abrirá la ruta Aguascalientes–Puerto Vallarta y Viva Aerobus la ruta AIFA–Torreón a partir de abril. Estas nuevas rutas buscan fortalecer la conectividad aérea nacional y facilitar el flujo de pasajeros en diferentes regiones del país.