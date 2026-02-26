Acusan precarización en el Centro de Capacitación Cinematográfica: piden contratación formal y mesa de diálogo en 30 días

Docentes del CCC solicitan contratación formal y acceso a seguridad social en el marco del nuevo plan cultural federal. (Foto: Facebook Centro de Capacitación Cinematográfica)

En el contexto del reciente anuncio del Gobierno Federal sobre un plan integral para fortalecer la cinematografía mexicana, docentes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) hicieron público un posicionamiento en el que denuncian la precarización de sus condiciones laborales y exigen el reconocimiento formal de sus derechos.

El comunicado, firmado por decenas de integrantes de la comunidad académica, señala una “contradicción profunda” entre el discurso oficial —que subraya que la cultura es un derecho y no un privilegio— y la situación contractual de quienes forman a las nuevas generaciones de cineastas del país.

Contratación sin derechos laborales

De acuerdo con el documento, las y los docentes del CCC no están contratados bajo el régimen de la Ley Federal del Trabajo, pese a desempeñar funciones subordinadas, con horarios definidos, programas académicos establecidos y directrices institucionales claras.

En su lugar, explican, son incorporados bajo el Capítulo 3000 como “prestadores de servicios profesionales”, una figura administrativa que, aseguran, niega la existencia formal de una relación laboral y elimina el acceso a prestaciones básicas.

Esta modalidad, subrayan, no es un procedimiento excepcional sino una práctica sistemática que deriva en condiciones adversas fuera del marco legal. Entre las principales afectaciones enumeran:

Ausencia de seguridad social (IMSS e Infonavit).

Falta de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Nulo reconocimiento de antigüedad o estabilidad laboral.

Retrasos en pagos y vulnerabilidad contractual.

La comunidad docente afirma que no puede hablarse de fortalecimiento del cine nacional mientras persista la precarización laboral. - crédito Nicolás Reyes/Instagram

Para las y los firmantes, esta situación configura una simulación jurídica que precariza el trabajo académico dentro de una institución pública de relevancia nacional.

Ocho demandas centrales

Ante este panorama, la Coalición de Trabajadores Académicos del CCC plantea ocho puntos concretos:

Reconocimiento formal de la relación laboral.

Contratación por tiempo indeterminado conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Inscripción retroactiva al IMSS e Infonavit.

Reconocimiento de la antigüedad real.

Regularización del adeudo histórico de prestaciones.

Instalación de una mesa de diálogo institucional en un plazo máximo de 30 días.

Garantías de no represalias.

Asignación presupuestal específica para la regularización laboral.

Asimismo, solicitan que se establezcan mecanismos que permitan la participación activa de la planta docente en cualquier rediseño del plan de estudios y en las decisiones académicas internas, con el fin de fortalecer la continuidad y calidad educativa.

Un pilar del cine mexicano

El CCC, fundado en 1975, es considerado uno de los pilares de la cinematografía mexicana y latinoamericana. A lo largo de cinco décadas ha formado cineastas reconocidos en festivales nacionales e internacionales, contribuyendo a la identidad cultural del país.

Sin embargo, las y los docentes advierten que no puede construirse una política cultural integral sobre la negación de derechos laborales elementales. En el documento citan la frase atribuida a Guillermo del Toro: “no hay árbol sin raíces”, para enfatizar que el fortalecimiento del cine mexicano debe comenzar por garantizar condiciones dignas a quienes sostienen su formación académica.

“Fortalecer el cine mexicano implica también fortalecer la dignidad de sus maestras y maestros”, concluye el pronunciamiento, firmado por cerca de medio centenar de académicos.