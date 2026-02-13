Gobierno de Sheinbaum presenta reforma de ley para promover el cine mexicano

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, destacó que el objetivo principal de este modelo es consolidar, ampliar y vincular diversas ofertas educativas, tanto formarles como no formales. (Gobierno de México, YouTube)

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, presentó la iniciativa para crear la Ley Federal de Cine y Audiovisual, con la cual se buscará realizar diversas acciones para impulsar el cine producido en México.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal acusó que la Ley Federal de Cinematografía, que data de 1992, “surgió en un contexto neoliberal” y considera a las películas como una mercancía, además de que tiene rezagos en la integración de los formatos digitales y audiovisuales, así como en los derechos culturales.

En este sentido, indicó que la iniciativa para la nueva legislación tiene como ejes: acompañar la transformación cultural que impulsa el actual gobierno, la equidad de fomento y descentralizar el apoyo para las películas mexicanas.

"Esta Ley cambia también su marco legal a la realidad actual, como comentaba: la industria, que tiene que ver también con las plataformas, con lo digital. Y por eso, este ecosistema integra también a lo audiovisual, entonces, es una Ley que va acorde a un contexto actual.

“El cine tendrá 130 años, pero imagínense que esta Ley tiene más de 30 años en los últimos 100; es una ley que ha tenido que transitar y que lo que era importante para nosotros era, justamente, trabajar con una Ley que acompañara la transformación cultural que impulsa el gobierno”, puntualizó.

¿En qué consiste la iniciativa para la Ley Federal de Cine y Audiovisual?

De acuerdo con Curiel de Icaza, la propuesta surgió tras un proceso de diálogo y negociación que involucró a exhibidores, actores, directores, productores, audiencias y diversas instituciones.

La secretaria explicó que la ley vigente establece una cuota del 10% para la exhibición de cine mexicano en salas y solo contemplaba una revisión anual, lo cual colocaba a las producciones nacionales en clara desventaja, ya que muchas veces quedaban relegadas a horarios con poca visibilidad.

Por ello, detalló que la nueva iniciativa plantea revisar la programación de cine nacional de forma semestral y semanal, permitiendo que las carteleras se ajusten cada semestre.

Además, se amplía el periodo de exhibición de películas nacionales de siete a 14 días, con el fin de estimular la formación de audiencias y dar mayor oportunidad a los estrenos locales.

Otro de los puntos es el fortalecimiento de la promoción digital, con lo cual las plataformas deberán tener una sección dedicada a recomendar la cartelera y programación de cine y audiovisual mexicano, lo que busca incrementar la visibilidad de estas producciones en el entorno digital.

Curiel de Icaza subrayó la importancia de la memoria audiovisual, señalando que actualmente no existe un resguardo integral de todo lo que se produce en el país, por lo cual la iniciativa incorpora la obligación de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo patrimonial, bajo reglas claras de archivo y mediante la Cineteca Nacional, para asegurar el derecho a la memoria y la preservación del patrimonio audiovisual.

Anunció que otro eje es garantizar el Fomento al Cine Mexicano a través de FOCINE, resaltando que con la iniciativa ahora estará contemplado en la ley, para dejar de ser un programa presupuestario aislado.

Respecto a esto último, agregó que el presupuesto tendrá un incremento progresivo conforme a la disponibilidad.

La propuesta también contempla la articulación de una política cinematográfica nacional coordinada por IMCINE, en colaboración con municipios y estados. Esto permitirá que los fondos y apoyos se distribuyan con criterios de equidad y descentralización, y que todas las voces regionales puedan participar en la producción, difusión y fomento del cine.