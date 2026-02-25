Transportistas y agricultores alertan a la FIFA sobre protestas durante la Copa Mundial 2026

Transportistas y agricultores advierten a la FIFA que la crisis del campo y la inseguridad podrían generar protestas durante el Mundial 2026.

A meses de que México sea una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones de transportistas y productores agrícolas advirtieron que el torneo coincidirá con movilizaciones nacionales derivadas de la crisis que atraviesan el campo y el sector carretero.

La advertencia fue enviada formalmente a la FIFA y a la Federación Mexicana de Fútbol.

Transportistas y agricultores notifican a la FIFA sobre protestas en el Mundial 2026

ANTAC y FNRCM enviaron un comunicado formal a la FIFA y la FMF alertando sobre protestas durante el Mundial 2026.

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) dirigieron un comunicado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al titular de la FMF, Mikel Arriola, para informar que el calendario del torneo —que arrancará el 11 de junio en la Ciudad de México y tendrá partidos en Guadalajara y Monterrey— se empalmará con manifestaciones del sector productivo.

En el documento, las organizaciones señalaron que no pueden “ocultar su desesperación” ante lo que consideran abandono del campo, políticas económicas desfavorables y un deterioro creciente de la seguridad en carreteras.

México se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en medio de protestas del campo y transporte. REUTERS/Denis Balibouse

Crisis del campo mexicano: millones de toneladas de granos sin mercado

Uno de los principales reclamos es la falta de comercialización para las cosechas de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos.

De acuerdo con los productores, para las fechas mundialistas ya habrá concluido el ciclo agrícola, acumulándose millones de toneladas que —afirman— no encuentran mercado debido a la importación de granos.

Sostienen que esta política favorece a grandes corporativos agrofinancieros y profundiza la dependencia alimentaria del país, situación que, aseguran, se ha agravado bajo el esquema del T-MEC.

Productores alertan que la crisis del campo deja millones de toneladas de granos sin mercado. (Gob. México)

A esta problemática se suman factores estructurales que han golpeado al campo entre 2025 y 2026:

Sequía prolongada y efectos del cambio climático.

Altos costos de insumos y bajos precios de venta.

Reducción de apoyos y financiamiento público.

Competencia desigual frente a productos importados subsidiados.

Presencia de intermediarios que compran barato y revenden caro.

Especialistas advierten que parte de la superficie cultivable ha dejado de sembrarse, lo que compromete la rentabilidad y el abasto nacional.

Inseguridad en carreteras: transportistas denuncian robos y extorsiones

El otro eje de la inconformidad es la violencia en las vías federales.

ANTAC denunció que circular por carretera se ha convertido en una actividad de alto riesgo, con robos diarios de mercancía, tractocamiones y cobros ilegales por parte de grupos criminales.

Transportistas advierten que los bloqueos nacionales podrían coincidir con la Copa Mundial 2026. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Según el comunicado, operadores han perdido la vida mientras realizaban su trabajo, en un contexto donde —afirman— amplias zonas del territorio quedan expuestas ante la presencia del crimen organizado.

Las organizaciones anticipan que durante el Mundial podría vivirse un escenario de “convulsión”, con producción agrícola sin precio y carreteras inseguras, lo que afectaría tanto a trabajadores como a ciudadanos y visitantes.

Antecedentes: bloqueos nacionales y postura del gobierno federal

Las advertencias ocurren después de los bloqueos registrados en noviembre de 2025, cuando un paro nacional impactó al menos 17 entidades.

Antecedentes de bloqueos nacionales en 2025 alertan sobre posibles protestas en carreteras del país. (Cuartoscuro)

En esa ocasión, los manifestantes exigieron seguridad y mejores precios de garantía.

La Secretaría de Gobernación sostuvo entonces que existían canales de diálogo abiertos y reportó más de 200 reuniones con productores, además de mesas de trabajo con autoridades de seguridad e infraestructura.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que detrás de las protestas había intereses políticos y recordó que algunos dirigentes enfrentaban investigaciones por tomas de carreteras.

Soberanía alimentaria y tensión social rumbo al Mundial

Pese a reconocer la relevancia internacional del torneo, ANTAC y FNRCM lamentaron que el país reciba el Mundial en medio de una crisis productiva y de seguridad.

Organizaciones alertan que la crisis del campo pone en riesgo la soberanía alimentaria de México. EFE/ Esteban Biba

Subrayaron que su intención es visibilizar ante la comunidad internacional la situación del campo mexicano y del transporte.

El conflicto plantea un reto adicional para la organización del evento deportivo, en un contexto donde el campo enfrenta sequía, inseguridad, dependencia de importaciones y bajos precios, mientras los transportistas demandan condiciones mínimas para operar sin riesgo.