Sheinbaum respalda a la FMF y garantiza el México contra Portugal en el Estadio Azteca: “no hay ningún problema”

En el marco de la conferencia matutina de este 25 de febrero desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el comunicado emitido por la Federación Mexicana de Fútbol, en el que se confirmó que el partido amistoso entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal, programado para el próximo 28 de marzo, se mantiene sin cambios en fecha ni sede.

La postura se dio luego de que la Federación Portuguesa de Fútbol informará ayer 24 de febrero, que mantiene vigilancia permanente sobre la situación de seguridad en México, tras los hechos de violencia registrados el domingo 22 de febrero en Jalisco y otras entidades del país, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sheinbaum respalda postura de la FMF

Mediante un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el duelo inaugural frente a la Selección de Portugal sigue en pie pese a inquietudes internacionales. (FMF Portal Oficial)

Cuestionada sobre el tema, la presidenta aseguró que no existen condiciones que pongan en riesgo la realización del encuentro.

“No hay ningún problema, ayer Infantino (presidente de la FIFA) también dijo que estamos en comunicación, que tiene confianza, y no hay problema”, declaró.

El pronunciamiento se alinea con lo expuesto por la Federación Mexicana de Fútbol, que ratificó que el compromiso internacional continúa conforme a lo programado.

El México vs Portugal y la reinauguración del Estadio Azteca

El partido amistoso entre México y Portugal está previsto para el sábado 28 de marzo de 2026 como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

El encuentro marcará la reinauguración oficial del “Estadio Azteca”, ahora conocido oficialmente como Estadio Banorte.

Para el duelo se contempla la posible presencia de Cristiano Ronaldo con el representativo portugués.