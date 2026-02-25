Tostadas de ceviche de hongos y granada, la opción original para tu menú de Cuaresma

Cuando llega el calor a la CDMX, las tostadas de ceviche de hongos y granada son la opción perfecta: ligeras, crujientes y llenas de contraste.
Esta receta, además de ser vegetariana y fácil de preparar, sorprende por la combinación de hongos frescos marinados con cítricos y el toque dulce y crujiente de la granada. Es ideal como entrada, botana o plato fuerte ligero para consentirte durante la temporada cálida.
La mezcla de hongos, jitomate, pepino, cebolla y granada aporta fibra, antioxidantes y una explosión de color en cada bocado. Perfecta para reuniones, picnics o para animar cualquier almuerzo en casa.
Receta de tostadas de ceviche de hongos y granada
El ceviche de hongos y granada se prepara con hongos frescos fileteados, jitomate, pepino, cebolla, chile, jugo de limón y granada. Se sirve frío sobre tostadas de maíz.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 20 minutos
- No requiere cocción
Ingredientes
- 300 g de hongos frescos (setas, champiñones o mezcla) fileteados
- 1 taza de granos de granada fresca
- 2 jitomates medianos (sin semillas, picados en cubos chicos)
- 1 pepino (pelado, sin semillas y picado)
- ¼ de cebolla morada (picada fina)
- 1 chile serrano (o jalapeño, picado, opcional)
- ½ taza de hojas de cilantro fresco (picadas)
- Jugo de 4 limones grandes
- Sal y pimienta al gusto
- Aguacate en cubos para decorar (opcional)
- Tostadas de maíz
Cómo hacer tostadas de ceviche de hongos y granada, paso a paso
- Coloca los hongos fileteados en un tazón grande y agrégales el jugo de limón, un poco de sal y pimienta. Mezcla y deja marinar 10 minutos para suavizarlos.
- Añade jitomate, pepino, cebolla, chile y cilantro. Mezcla suavemente.
- Incorpora los granos de granada y mezcla solo para integrar.
- Prueba y ajusta sal, limón o chile al gusto.
- Sirve frío sobre tostadas de maíz, decora con cubos de aguacate y más granada si lo deseas.
Consejos técnicos:
- Usa hongos frescos y firmes para mejor textura.
- No marines demasiado tiempo los hongos para que no se ablanden en exceso.
- Agrega la granada al final para que no se deshaga ni tiña el ceviche.
- Puedes añadir jícama en cubos para más frescura y crocancia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 tostadas grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 95
- Carbohidratos: 19 g
- Grasas: 2 g
- Proteínas: 3 g
- Azúcares: 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigeración, hasta 24 horas en recipiente hermético, aunque es mejor consumirlo al momento para mantener la textura fresca.