Foster The People interpretó Pumped Up Kicks con mariachi después de 13 años

Foster The People interpretó Pumped Up Kicks con mariachi en su presentación en Pepsi Center. Crédito: Facebook/ Foster The People

La banda estadounidense Foster The People ofreció un concierto inolvidable en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2025, donde sorprendieron al público al interpretar su éxito mundial Pumped Up Kicks con el acompañamiento de un mariachi en vivo.

El momento fue recibido con una ovación ensordecedora: miles de asistentes se pusieron de pie, corearon la canción y grabaron el instante que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Pero la reacción fue mayor al recordar que esta no fue la primera vez que Foster The People sorprendían con esta fusión cultural. En 2012, durante un concierto en Guadalajara, la banda ya había interpretado Pumped Up Kicks acompañada por un mariachi local, generando un momento que quedó grabado en la memoria de los fans mexicanos que formaron una especie de “tradición no oficial” que esperaban cada vez que la agrupación regresaba al país.

El concierto en la Ciudad de México de Foster The People estuvo lleno de momentos que los hicieron conectar con su público en el país. Crédito: Facebook/ Foster The People

Cómo se vivió la interpretación de Pumped Up Kicks con mariachi en el Pepsi Center

La fusión entre el estilo indie pop que caracteriza al grupo y el sonido tradicional mexicano se convirtió en el clímax del concierto, un gesto que reforzó la conexión cultural de la banda con un país donde siempre han tenido una base de fans sólida y que fue celebrado como un homenaje a la identidad musical mexicana.

Durante el concierto en la capital, la banda liderada por Mark Foster ofreció un setlist variado que incluyó clásicos como Sit Next to Me e Imagination, además de temas de su nuevo material. La producción visual con pantallas y luces psicodélicas acompañó la atmósfera indie-pop característica de la agrupación, mientras el público coreaba cada canción.

El estilo psicodélico e indie-pop del grupo se vio reflejado en sus recientes presentaciones. (Prensa Lollapalooza)

El evento también estuvo marcado por un momento de tensión cuando un asistente se desmayó, lo que obligó a la banda a detener la música por unos minutos. Foster pidió calma y se aseguró de que la persona recibiera atención médica antes de continuar, gesto que fue aplaudido por los asistentes.

El Paradise State of Mind Tour de Foster The People en México

El show en el Pepsi Center forma parte de la gira mundial Paradise State of Mind Tour, que incluye también presentaciones en Querétaro y Monterrey, además de su participación en el festival Tecate Comuna en Puebla:

Tecate Comuna (22 de noviembre, Puebla): Participación como uno de los actos estelares ante más de 75 mil asistentes.

Querétaro (24 de noviembre): Primera vez que la banda se presentó en la ciudad, con gran entusiasmo del público en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez .

Ciudad de México (25 de noviembre): El concierto más esperado en el Pepsi Center , con la histórica interpretación de Pumped Up Kicks con mariachi.

Monterrey (27 de noviembre): Show en el Escenario GNP Seguros, donde cerrarán su paso por México.

El grupo agradeció al público por sus recientes presentaciones en territorio mexicano. Crédito: Facebook/ Foster The People

Es por ello que la interpretación con mariachi en el Pepsi Center trascendió más allá del concierto: se convirtió en un símbolo del vínculo cultural entre Foster The People y su público mexicano. La reacción en redes sociales fue inmediata, con diversos comentarios que celebraron el gesto como un homenaje a la tradición local y como un momento único que solo podía ocurrir en este país.