Rubén Moreira califica la reforma electoral como “manzana envenenada”

El PRI no participará en la discusión y el PAN exige sanciones más severas contra financiamiento ilícito de campañas

La oposición condiciona el respaldo
La oposición condiciona el respaldo a la reforma electoral a reglas claras contra el narco y modificaciones consensuadas al sistema electoral. (REUTERS/Luis Cortes | Archivo)

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, expresó un rechazo frontal a la reforma electoral que el Ejecutivo federal enviará al Congreso y aseguró que su bancada no participará en la discusión del proyecto en sus términos actuales.

El legislador calificó la iniciativa como una propuesta que “dinamita la democracia” y sostuvo que abrir el debate en las condiciones planteadas implicaría, a su juicio, dar margen a la mayoría oficialista para modificar el sistema electoral sin consensos amplios.

“Es una manzana envenenada”, afirmó al explicar que el PRI optará por no votar la propuesta.

Rubén Moreira califica la reforma
Rubén Moreira califica la reforma electoral como “manzana envenenada” y advierte que su bancada no participará en el debate sin consensos amplios. (PRI/Prensa)

Moreira señaló que su postura consiste en no respaldar el dictamen y evitar lo que consideró un proceso legislativo desigual.

También mencionó que, en otros intentos de reforma, incluso voces del oficialismo han advertido complicaciones técnicas y riesgos institucionales.

PRI descarta presentar propuesta alterna en esta etapa

Cuestionado sobre si el tricolor impulsará una contrapropuesta, Moreira indicó que, por ahora, la decisión es no entrar a la discusión del documento que se enviará al Congreso.

PRI rechaza la reforma electoral
PRI rechaza la reforma electoral y no participará en la discusión. (Cámara de Diputados)

Argumentó que el contexto político no ofrece condiciones para una negociación equilibrada.

El diputado insistió en que cualquier modificación al sistema electoral debe surgir de acuerdos amplios y no de mayorías simples, dado que se trata de reglas que impactan directamente en la representación política y el equilibrio de poderes.

Kenia López Rabadán pide endurecer sanciones por financiamiento ilícito

En paralelo, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, se refirió al tema y consideró que, si se van a modificar las leyes electorales, debe ponerse énfasis en frenar la injerencia del crimen organizado en campañas y gobiernos.

Kenia López Rabadán reitera diálogo
Kenia López Rabadán reitera diálogo abierto para debatir sobre la reforma electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

La legisladora señaló que cualquier reforma debería contemplar sanciones más severas para impedir que recursos de procedencia ilícita influyan en candidaturas o procesos electorales.

Añadió que la prioridad para la ciudadanía es la seguridad y la prevención de delitos como la extorsión y la violencia.

Ejecutivo enviará la iniciativa sin cambios

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma electoral será enviada al Congreso sin modificaciones adicionales.

Indicó que se trata de un compromiso asumido desde el inicio de su administración y que la propuesta mantiene sus ejes centrales.

Claudia Sheinbaum confirma que enviará
Claudia Sheinbaum confirma que enviará la reforma electoral al Congreso sin cambios. REUTERS/Raquel Cunha

Entre los planteamientos destacan la reducción del gasto electoral, ajustes en los mecanismos de representación proporcional y medidas de austeridad en los órganos electorales.

La mandataria sostuvo que la iniciativa busca que todos los aspirantes realicen campaña territorial y obtengan el respaldo directo de la ciudadanía.

Asimismo, afirmó que el proyecto no elimina la autonomía del Instituto Nacional Electoral, sino que propone disminuir costos operativos y salariales.

Los recursos que se ahorren, explicó, podrían destinarse a programas sociales, salud y educación.

La mandataria defiende la propuesta
La mandataria defiende la propuesta frente a críticas de PRI y PAN, destacando medidas de austeridad y fiscalización. (Jovani Pérez)

Qué plantea la nueva refroma electoral

  • Reducción del presupuesto del INE y de los organismos electorales locales.
  • Modificaciones a la representación proporcional en el Congreso.
  • Eliminación de listas plurinominales en el Senado.
  • Reglas sobre no reelección y combate al nepotismo.
  • Fortalecimiento de la fiscalización de recursos en campañas.
  • Mecanismos de democracia participativa a nivel municipal.

Con el anuncio del envío formal de la iniciativa, el tema se perfila como uno de los principales debates legislativos del periodo.

Mientras el oficialismo defiende la propuesta como un ajuste de fondo al sistema electoral, la oposición, encabezada en esta etapa por el PRI y el PAN, ha fijado reservas y anticipa un análisis crítico en el Congreso.

