La nueva reforma electoral 2026: estos son los 10 puntos clave de la iniciativa

Rosa Icela, titular de la Secretaría de Gobernación, presentó los puntos clave de la reforma electoral. Foto: Cortesía/Gobierno de México.

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez anunció las principales iniciativas de la reforma electoral 2026, durante la mañanera del pueblo de este 25 de febrero en Palacio Nacional.

Puntos clave de la reforma electoral 2026

Integración del Congreso de la Unión

La elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión, tiene el objetivo de que las diputadas y diputados sean elegidos a través de los votos de los ciudadanos.

La Cámara de Diputados contará con 500 integrantes seleccionados por votación directa.

Reducción del gasto

Disminución del 25% en el costo de las elecciones, principalmente en el INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales.

Mayor fiscalización

El Instituto Nacional Electoral obtendrá el acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas.

Voto en el extranjero

Se facilitará el voto a la diputación migrante para los mexicanos residentes en el extranjero.

Tiempos de televisión

Se minimizaran los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

Información en desarrollo...