Niños agradecen con dibujos la labor de la Guardia Nacional en operativo contra ‘El Mencho’

Guardia Nacional agradece muestras de apoyo de ciudadanos en redes sociales. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

Integrantes de la Guardia Nacional expresaron su agradecimiento a las niñas, niños y al pueblo de México por la confianza y el cariño manifestados hacia la institución. Este reconocimiento impulsa al personal a continuar cumpliendo con su misión bajo los principios de honor, compromiso y lealtad.

En un mensaje difundido este 25 de febrero de 2026 desde la cuenta oficial en la red social X, los elementos de seguridad compartieron ilustraciones realizadas por menores, donde se observa la interacción de los agentes de la corporación con niñas y niños. Las imágenes muestran a integrantes de la Guardia Nacional recibiendo muestras de aprecio por parte de la infancia mexicana, reflejo del vínculo entre la ciudadanía y la institución.

Guardia Nacional a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

El mensaje recalca: “Las y los integrantes de la #GuardiaNacional agradecemos a las niñas, niños y al pueblo de México por su confianza y cariño, su reconocimiento nos impulsa a seguir cumpliendo nuestra misión con honor, compromiso y lealtad”, acompañado del hashtag #GraciasHéroesMexicanos.

Las ilustraciones compartidas incluyen escenas donde las fuerzas de seguridad mexicana aparecen junto a los infantes, en situaciones que proyectan protección y cercanía. Destacan dibujos en los que los agentes portan el uniforme oficial y son representados como figuras de confianza para la niñez mexicana.

La publicación enfatiza la importancia de la relación entre la Guardia Nacional y la sociedad civil, especialmente con los sectores más jóvenes. El agradecimiento expresado por la corporación subraya el compromiso de los elementos con la misión encomendada, centrada en salvaguardar la seguridad y bienestar en México.

Este gesto de la institución de seguridad busca fortalecer la percepción positiva sobre el papel de la institución en la vida cotidiana de las familias mexicanas, resaltando la relevancia del apoyo ciudadano en las labores de seguridad pública.