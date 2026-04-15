Jenaro Villamil y titular de Infodemia son investigados por la Secretaría Anticorrupción

La Secretaría de Anticorrupción abrió una investigación contra Jenaro Villamil y Miguel Ángel Elorza tras una denuncia por presuntas faltas administrativas relacionadas con el uso de recursos públicos. (CUARTOSCURO)

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación contra Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y Miguel Ángel Elorza Vázquez, titular de la plataforma Infodemia, tras la denuncia presentada por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor sobre presuntas faltas administrativas y uso indebido de recursos públicos para desacreditar investigaciones periodísticas.

El expediente, con folio 48518/2026/PPC/SICT/DE120, fue abierto luego de que Gómez Villaseñor formalizara tres denuncias: una penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por ejercicio ilícito del servicio público y peculado, y dos administrativas ante la Secretaría de Anticorrupción, dependencia encabezada por Raquel Buenrostro.

El periodista sostiene que Jenaro Villamil ocupa el cargo de titular del SPR sin cumplir los requisitos legales ni contar con la ratificación necesaria. Gómez Villaseñor ha señalado también a Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, como responsable de la gestión y difusión de contenidos desde la plataforma estatal.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación contra Jenaro Villamil y Miguel Ángel Elorza, titulares del SPR y de Infodemia.(X/@ivillasenor)

Escándalo en Palacio Nacional, el detonante

La investigación se originó tras el escándalo provocado por la difusión de imágenes en las que aparecía Florencia Melany Franco Fernández, entonces directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional.

Infodemia calificó inicialmente las fotografías y videos que circularon en redes como un montaje realizado con inteligencia artificial, pero días después la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las imágenes eran auténticas y la funcionaria había sido sancionada, aunque luego renunció a su cargo.

Florencia Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adscrita al área del subsecretario Edgar Amador.

Tras la confirmación, Infodemia reconoció su error y ofreció una disculpa pública por haber desinformado a su audiencia respecto a la veracidad de las imágenes.

Sin embargo, Gómez Villaseñor presentó una denuncia en donde sostiene que Infodemia carece de una metodología verificable y que, en varios casos, ha desmentido investigaciones respaldadas por información oficial. El periodista hizo público el avance del proceso mediante su cuenta de X y subrayó: “No me interesa una disculpa pública ni la renuncia de los funcionarios; lo que quiero es que este espacio deje de operar porque considero que contribuye a la violencia contra la prensa”.

El periodista también expuso antecedentes de reportes sobre ciberseguridad; en 2025 informó sobre ataques informáticos que comprometieron datos personales de estudiantes en escuelas públicas. Las autoridades descartaron estos reportes y solo reconocieron el problema tras la publicación del Plan Nacional de Ciberseguridad.

¿Qué podría investigar la Secretaría Anticorrupción?

La denuncia penal presentada ante la FGR apunta contra directivos del Sistema Público de Radiodifusión y la plataforma Infodemia, acusados de utilizar recursos públicos para desacreditar trabajos periodísticos (CUARTOSCURO)

La denuncia solicita que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno audite la operación de Infodemia y determine si el uso de recursos públicos para producir y difundir contenidos oficiales orientados a desmentir investigaciones periodísticas constituye responsabilidad administrativa o penal.

El periodista sostiene que el fact-checking no debe ser realizado por instancias gubernamentales y que la labor de Infodemia vulnera la libertad de expresión y la seguridad digital en México.

El expediente fue radicado en el Área de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría Anticorrupción, que notificó al denunciante sobre la apertura formal y el inicio de las diligencias.

Gómez Villaseñor puntualizó que su intención es sentar un precedente para el gremio. También dio a conocer que existe un juicio de amparo promovido en contra del SPR y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, por el cual un juez federal prohibió a Infodemia mencionarlo en cualquiera de sus espacios.