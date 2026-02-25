Trasladan a presuntos escoltas de El Mencho al Altiplano en fuerte operativo de la Guardia Nacional

El vehículo blindado salió de la FEMDO. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Un vehículo blindado tipo Rino de la Guardia Nacional, escoltado por un convoy federal, ingresó la madrugada de este miércoles 25 de febrero al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La unidad partió horas antes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El blindado arribó al penal de máxima seguridad alrededor de las 4:40 horas, aproximadamente dos horas después de salir de la capital del país.

En la FEMDO fueron concentrados el cadáver de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como dos de sus presuntos escoltas, luego del operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, donde el capo fue abatido el pasado domingo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el vehículo blindado trasladó a alguno de los supuestos integrantes de su círculo de seguridad.

Cronología del traslado

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, alrededor de la 1:30 de la madrugada comenzaron a concentrarse las unidades de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la FEMDO, ubicada en Paseo de la Reforma número 75, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 2:35 horas, el vehículo blindado tipo Rino ingresó a las instalaciones. Cinco minutos después, a las 2:40 horas, salió escoltado por seis patrullas federales.

El Centro Federal de Readaptación Social No. 1, en Almoloya de Juárez, es considerado uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país. REUTERS/Luis Cortes

El convoy avanzó con tres unidades al frente, el blindado en el centro y tres patrullas en la retaguardia. Tras salir de la fiscalía, tomó Eje 1 rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se desvió por la calle 47 para incorporarse a Viaducto Río de la Piedad y posteriormente, a las 3:12 horas, tomó avenida Constituyentes con dirección hacia el Estado de México.

A su llegada al Altiplano, el convoy ya era esperado por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Audiencia privada y versiones de los detenidos

Se presume que el traslado correspondió a Andrés “N” y Genaro “N”, señalados como presuntos escoltas de “El Mencho”, quienes comparecieron vía remota ante un juez con sede en Almoloya de Juárez.

La audiencia inició la noche del martes con acceso a medios de comunicación; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que el proceso se desarrollara de manera privada, al tratarse de delitos relacionados con delincuencia organizada. La defensa respaldó la petición y la jueza ordenó desalojar la sala.

Antes del retiro de la prensa, se alcanzó a escuchar la declaración de Genaro “N”, quien afirmó que él y su acompañante fueron confundidos por elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, negando pertenecer al primer círculo de seguridad del líder criminal.

Según su versión, no portaba armas al momento de la detención y solicitó la práctica de pruebas de rodizonato de sodio para demostrar que no disparó arma de fuego. También relató que, tras varias horas bajo custodia, fue trasladado en helicóptero a la capital del país.

Hasta ahora, la FGR no ha confirmado formalmente el ingreso de los acusados al penal del Altiplano ni la medida cautelar que enfrentan, aunque se espera que la autoridad judicial determine en las próximas horas si enfrentan prisión preventiva.