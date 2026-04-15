México

Camión de basura choca contra puente de Periférico Norte y deja dos muertos en Naucalpan

Una tercera persona quedó lesionada por este accidente

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Camión de basura choca contra estructura de puente en Naucalpan dejando dos personas muertas (especial)

Un trágico accidente vial ocurrido en los carriles centrales de Periférico Norte, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, dejó como saldo dos personas fallecidas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el reporte oficial del municipio, los hechos se registraron cuando un vehículo que circulaba sobre un puente vehicular, a la altura de avenida Gustavo Baz, sufrió un fuerte impacto contra la estructura del mismo, lo que provocó consecuencias fatales para quienes viajaban en la parte trasera de la unidad.

Las primeras investigaciones señalan que el camión de basura avanzaba con normalidad sobre los carriles centrales cuando, por razones aún no determinadas, se produjo la colisión. El golpe fue directo contra un elemento estructural del puente, lo que ocasionó lesiones de gravedad a los tripulantes, quienes perdieron la vida.

Una tercera persona quedó gravemente herida y fue trasladada al hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS para que fuera atendido.

Herido fue trasladado a Lomas Verdes

imss lomas verdes maps
Un herido fue llevado al Hospital del IMSS de Lomas Verdes para su atención

Tras el accidente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) acudieron de inmediato al sitio para brindar atención, acordonar la zona y evitar mayores riesgos para otros automovilistas.

Asimismo, se implementaron acciones de control vehicular para reducir el congestionamiento generado por el percance.

Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que dos personas ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las instancias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía mexiquense

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La FGJEM inició la investigación por la muerte de los dos recolectores de basura (Gob. Naucalpan)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó conocimiento de los hechos y abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de evidencias en el sitio, así como el análisis del vehículo involucrado, con el objetivo de determinar qué factores influyeron en el choque. También se revisarán cámaras de videovigilancia cercanas que pudieran haber captado el momento del impacto.

El chofer de la pesada unidad quedó detenido y en las próximas horas, las autoridades estatales determinarán su situación legal por estos lamentables hechos.

Este accidente se suma a otros hechos recientes registrados en vialidades del Estado de México, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y seguridad vial en la región.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y ofrecer certeza a las familias de las víctimas.

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