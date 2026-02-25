México

Niño de 2 años con quemaduras en 75 % del cuerpo lucha por su vida tras ataque con bomba molotov en Chalco

Un niño de apenas dos años y medio fue internado en estado grave con quemaduras en el 75 % de su cuerpo tras un ataque con una presunta bomba molotov en una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, Estado de México

Guardar
El menor de 2 años
El menor de 2 años resultó gravemente herido en el ataque a una tienda en Valle de Chalco, Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brutal ataque registrado la noche del pasado domingo 22 de febrero ha dejado a un niño de dos años y medio en estado grave con quemaduras en el 75 % de su cuerpo, luego de que un par de sujetos encapuchados lanzaran lo que se reporta como una bomba molotov dentro de una tienda de conveniencia en la avenida Cuitláhuac, en la colonia Xico III.

Ataque incendiario en tienda 3B

De acuerdo con reportes, al menos dos individuos con el rostro cubierto ingresaron a la sucursal de la cadena 3B alrededor de las 20:50 horas, rociaron un líquido inflamable y encendieron un artefacto que provocó un incendio instantáneo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el fuego se propagó con gran rapidez dentro del establecimiento.

En cuestión de segundos, las llamas alcanzaron al menor y a su papá de 49 años, quienes se encontraban en el lugar por motivos cotidianos —según relatan familiares, el niño había acompañado a su padre por una gelatina—. Ambos quedaron gravemente lesionados por el fuego y fueron auxiliados por vecinos antes de ser trasladados a un hospital.

Estado de salud y operación

Tras el ataque, el menor, identificado como Henry, fue internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la alcaldía Tlalpan de Ciudad de México. Según autoridades sanitarias, el niño fue sometido a una cirugía para retirar tejido dañado de la piel en un procedimiento que fue reportado como exitoso, aunque su condición continúa grave y permanece sedado e intubado.

Nadine Flora Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, confirmó que tanto el menor como su padre siguen hospitalizados, y que el pequeño mantiene lesiones de extrema gravedad que requieren cuidados intensivos y seguimiento médico especializado.

El hecho ocurrió en una
El hecho ocurrió en una tienda 3B.

El papá del niño también resultó con quemaduras, aunque en una proporción menor (aproximadamente 8 % de su cuerpo), y se encuentra en condición delicada pero estable, según el informe oficial.

Reacciones familiares y contexto de violencia

Familiares del menor han expresado su consternación y dolor por el ataque, calificándolo como un acto “sin corazón” que afectó directamente a un bebé inocente, y han lamentado que hasta el momento no se tengan detenidos o identificados los responsables. “No sabemos quiénes eran, de dónde vienen ni qué motivó esto”, dijo una familiar que acompañó a Henry en el hospital.

El hecho ocurre en un contexto de violencia e inseguridad en diversas zonas del Estado de México, donde en los últimos días se han reportado incendios, bloqueos y otros actos violentos, algunos presuntamente vinculados con la ola de agresiones tras la muerte del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por lo que se ha atribuido el ataque a esta tienda a miembros de esa organización delictiva.

Temas Relacionados

niño2 añosHenryValle de ChalcoEl Mencho3Bincendionarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4179: ganadores del miércoles 25 de febrero del 2026

Descubre aquí todas las cifras de la jugada más reciente, difundidas de manera oficial por Pronósticos para la Asistencia Pública

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué beneficiarios son los últimos en recibir el pago de febrero

Los depósitos se fueron entregando de forma ordenada según la CURP de cada beneficiario

Becas Rita Cetina y Benito

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de febrero: se espera la presencia de personas en diversos puntos de la capital

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Onda de calor inicia en seis estados: Valle de México tendrá ambiente frío por la mañana

Autoridades hacen un llamado a prevenirse por los cambios de temperatura

Onda de calor inicia en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Tapalpa asegura que

Alcalde de Tapalpa asegura que ya hay calma en el municipio y se desvincula de hechos violentos: “Siempre he dado la cara”

Operativo contra “El Mencho”: quiénes son los otros narcos que murieron el mismo día que el líder del CJNG

Familia desapareció en Puerto Vallarta el día del operativo en el que cayó “El Mencho”: esto se sabe

Pedro Segura niega homenaje a “El Mencho” y explota: “Me gustan los corridos de los capos”

Pedro Segura, excandidato a gobernador, quiso despedir a “El Mencho” con corrido de Los Alegres del Barranco: “Yo la canto”

ENTRETENIMIENTO

Jhayco reconoce autoría de la

Jhayco reconoce autoría de la frase sobre Nodal en canción de Rauw Alejandro y responde a Cazzu

La foto de Ángela Aguilar y Christian Nodal con tema de Rauw Alejandro habría sido de su boda en Italia

Lidia Ávila y Óscar Schwebel aclaran la propiedad del nombre OV7 y descartan reencuentro

Christian Nodal vs J Balvin: internautas reviven su pelea tras polémica con Rauw Alejando y Cazzu

Pedro Segura, excandidato a gobernador, quiso despedir a “El Mencho” con corrido de Los Alegres del Barranco: “Yo la canto”

DEPORTES

Celta de Vigo vs Paok:

Celta de Vigo vs Paok: cuándo y dónde ver el partido de Jorge Sánchez en la UEFA Europa League

Quién es Ignacio Álvarez Jr, jugador que sustituirá a Ramón Urías en el Clásico Mundial de Beisbol

Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo

Turco Mohamed explota contra la Selección Mexicana por la planeación de sus duelos amistosos: “No piensan en los clubes”

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”