Niño de 2 años con quemaduras en 75 % del cuerpo lucha por su vida tras ataque con bomba molotov en Chalco

El menor de 2 años resultó gravemente herido en el ataque a una tienda en Valle de Chalco, Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brutal ataque registrado la noche del pasado domingo 22 de febrero ha dejado a un niño de dos años y medio en estado grave con quemaduras en el 75 % de su cuerpo, luego de que un par de sujetos encapuchados lanzaran lo que se reporta como una bomba molotov dentro de una tienda de conveniencia en la avenida Cuitláhuac, en la colonia Xico III.

Ataque incendiario en tienda 3B

De acuerdo con reportes, al menos dos individuos con el rostro cubierto ingresaron a la sucursal de la cadena 3B alrededor de las 20:50 horas, rociaron un líquido inflamable y encendieron un artefacto que provocó un incendio instantáneo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el fuego se propagó con gran rapidez dentro del establecimiento.

En cuestión de segundos, las llamas alcanzaron al menor y a su papá de 49 años, quienes se encontraban en el lugar por motivos cotidianos —según relatan familiares, el niño había acompañado a su padre por una gelatina—. Ambos quedaron gravemente lesionados por el fuego y fueron auxiliados por vecinos antes de ser trasladados a un hospital.

Estado de salud y operación

Tras el ataque, el menor, identificado como Henry, fue internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la alcaldía Tlalpan de Ciudad de México. Según autoridades sanitarias, el niño fue sometido a una cirugía para retirar tejido dañado de la piel en un procedimiento que fue reportado como exitoso, aunque su condición continúa grave y permanece sedado e intubado.

Nadine Flora Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, confirmó que tanto el menor como su padre siguen hospitalizados, y que el pequeño mantiene lesiones de extrema gravedad que requieren cuidados intensivos y seguimiento médico especializado.

El papá del niño también resultó con quemaduras, aunque en una proporción menor (aproximadamente 8 % de su cuerpo), y se encuentra en condición delicada pero estable, según el informe oficial.

Reacciones familiares y contexto de violencia

Familiares del menor han expresado su consternación y dolor por el ataque, calificándolo como un acto “sin corazón” que afectó directamente a un bebé inocente, y han lamentado que hasta el momento no se tengan detenidos o identificados los responsables. “No sabemos quiénes eran, de dónde vienen ni qué motivó esto”, dijo una familiar que acompañó a Henry en el hospital.

El hecho ocurre en un contexto de violencia e inseguridad en diversas zonas del Estado de México, donde en los últimos días se han reportado incendios, bloqueos y otros actos violentos, algunos presuntamente vinculados con la ola de agresiones tras la muerte del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por lo que se ha atribuido el ataque a esta tienda a miembros de esa organización delictiva.