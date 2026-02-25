Línea 7 del Metro CDMX: así avanza la remodelación de la estación Auditorio que cerró en diciembre

El STC Metro informó que la estación Auditorio de la Línea 7 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. (Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) continúa con la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7, fue a finales de diciembre de 2025 que empezó esta obra para mejorar las condiciones, por lo que modificaron el servicio de la línea que va de Barranca del Muerto a El Rosario.

El cierre indefinido de la estación Auditorio en la Línea 7 del Metro de Ciudad de México responde al objetivo de modernizar una de las terminales más transitadas de la capital en vísperas de la Copa Mundial 2026.

El proyecto, que contempla una renovación integral de la infraestructura y la incorporación de tecnología avanzada, busca anticiparse al elevado tránsito de pasajeros previsto por la llegada de visitantes internacionales, según el STC Metro.

¿Cómo va la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX?

Así avanza la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX (SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

A través de redes sociales, la cuenta SNT Movilidad Urbana @SntVTC compartió imágenes exclusivas de cómo luce el Metro Auditorio a dos meses de su cierre. Y es que, sobresalió que la nueva apariencia de esta importante estación cambió drásticamente.

Según en las imágenes que compartió la página especializada en movilidad, las paredes fueron renovadas y los avances únicamente son en dirección Barranca del Muerto. El color que predomina es el color negro y se ve que cambiaron la iluminación y parte de la loseta.

La intervención en la estación Auditorio responde a una lógica preventiva de cara al reto logístico que implica una cita deportiva global como la Copa Mundial, en la que Ciudad de México figura entre las sedes clave. El STC identificó a Auditorio como una de las estaciones más transitadas y ubicada en un corredor estratégico para visitantes extranjeros y mexicanos, lo que motivó que los trabajos se concentraran prioritariamente en este punto.

Director del STC Metro supervisó avances de la remodelación en Auditorio

Adrián Rubalcava, director general del STC, visitó personalmente las instalaciones de Auditorio para supervisar los avances de la rehabilitación. A través de imágenes compartidas en redes sociales, Rubalcava mostró la renovación de muros en los accesos, la modernización de los torniquetes y la actualización de acabados tanto en pasillos como en escaleras.

En una de sus recorridas, el funcionario expresó: “Aquí estamos ya en la estación Metro Auditorio y podemos ver ya los trabajos concluidos del acceso que da a la zona poniente de la estación y ya se alcanza a ver este detallito. Ya se ven los muros terminados, la señalética nueva... Yo creo que va a quedar muy bonito”, afirmó.

La reforma de Auditorio se integra dentro de un plan mayor que prevé la instalación de 146 pasillos equipados con torniquetes automáticos distribuidos en tres de las líneas de mayor tráfico del STC Metro, según informó Rubalcava en su reporte público.