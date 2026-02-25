Fuero no se quitó en reforma electoral, pero si un diputado comete un delito será juzgado, aclara Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el fuero con el que cuentan los diputados y diputadas en México no los exime de ser juzgados una vez que termine su período.
Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum resaltó que no está de acuerdo con que existan los fueros, sin embargo, fue una discusión que al final se tomó.
No obstante, subrayó que el hecho de que un diputado tenga fuero “no quiere decir que no pueda ser juzgado”.
“Se mantiene el fuero, no se tocó. Fue una discusión muy intensa entre los compañero, mi opinión es que debería quitarse, pero finalmente dejé a la comisión esta decisión”, detalló la presidenta.
Información en desarrollo
