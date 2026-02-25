Estos son los más de 60 países a los que se expandió el CJNG con “El Mencho”

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Las actividades ilícitas de las organizaciones criminales provocan que mantengan vínculos y presencia en otras naciones para obtener mayores recursos en actividades como la producción y tráfico de drogas.

Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en seguridad pública, señaló en un artículo para Nexos que la expansión de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa se debe que generan alianzas con otras organizaciones para la obtención de ganancias.

Esto se lleva a cabo tanto para la compra de drogas sintéticas, precursores químicos o de armas de fuego, como para establecer rutas de tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales.

Para establecer estas alianzas, las organizaciones criminales suelen enviar emisarios para coordinarse con organizaciones locales para la compra, trasiego o venta de sus productos.

CJNG se fortaleció con la venta de fentanilo y cocaína

La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) catalogó al Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales más poderosas y una pieza clave en el tráfico de fentanilo en los Estados Unidos.

Tras la caída de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, luego de ser engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, la organización criminal se dividió y su poderío al encabezar la producción y venta de fentanilo se redujo.

Esto fue aprovechado por “El Mencho”, ya que aumentó su venta de esta droga y de cocaína, e inició una alianza con la facción de Los Chapitos para hacer frente a la guerra que mantienen con Los Mayos.

Las actividades delictivas del CJNG no se limitan a la venta de drogas, también incluye el robo de combustible, extorsión, fraudes de tiempo de compartido, incluso relacionadas con la minería.

Presencia mundial del CJNG con “El Mencho”

Sánchez Valdés realizó un mapa en julio de 2025 de la presencia del CJNG en más de 60 países, lo cual pudo determinar con una base de datos realizada con fuentes periodísticas.

Su análisis determinó que la organización criminal liderada por “El Mencho” tenía presencia en 61 países, localizados la mayoría en el continente americano.

Los datos refieren que el CJNG se encuentra en 16 países de África, 11 de Europa, 2 de Oceanía, 9 de Asia y 23 de América.

Entre las naciones que destacan en el mapa se encuentran: China, India, Tailandia, Japón, Arabia Saudita, Turquía, Italia, Francia, España, Marruecos, Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Reino Unido y Australia.

“El Mencho” era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo por autoridades estadounidenses debido a la expansión en su control del tráfico de cocaína.

En entrevista con Infobae México, Sánchez Valdés detalló que solo por debajo de “El Mencho” -en volumen de tráfico de drogas- se encontrarían las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El Cártel de Sinaloa se encuentra en una disputa interna tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder de la organización criminal. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de crear un poderío criminal al frente del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el pasado domingo 22 de febrero en una zona de cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco.

Su caída provocó una ola de violencia en 20 estados del país, donde se registraron narcobloqueos, quema de vehículos, comercios y bancos, así como diversos enfrentamientos.