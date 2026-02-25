México

Estos son los más de 60 países a los que se expandió el CJNG con “El Mencho”

La organización criminal tuvo su mayor auge en la venta de fentanilo tras el inicio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa

Guardar
Foto: Jesús Aviles / Infobae
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Las actividades ilícitas de las organizaciones criminales provocan que mantengan vínculos y presencia en otras naciones para obtener mayores recursos en actividades como la producción y tráfico de drogas.

Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en seguridad pública, señaló en un artículo para Nexos que la expansión de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa se debe que generan alianzas con otras organizaciones para la obtención de ganancias.

Esto se lleva a cabo tanto para la compra de drogas sintéticas, precursores químicos o de armas de fuego, como para establecer rutas de tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales.

Para establecer estas alianzas, las organizaciones criminales suelen enviar emisarios para coordinarse con organizaciones locales para la compra, trasiego o venta de sus productos.

CJNG se fortaleció con la venta de fentanilo y cocaína

Foto: Especial
Foto: Especial

La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) catalogó al Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales más poderosas y una pieza clave en el tráfico de fentanilo en los Estados Unidos.

Tras la caída de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, luego de ser engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, la organización criminal se dividió y su poderío al encabezar la producción y venta de fentanilo se redujo.

Esto fue aprovechado por “El Mencho”, ya que aumentó su venta de esta droga y de cocaína, e inició una alianza con la facción de Los Chapitos para hacer frente a la guerra que mantienen con Los Mayos.

Las actividades delictivas del CJNG no se limitan a la venta de drogas, también incluye el robo de combustible, extorsión, fraudes de tiempo de compartido, incluso relacionadas con la minería.

Presencia mundial del CJNG con “El Mencho”

Foto: Víctor Sánchez Valdés
Foto: Víctor Sánchez Valdés

Sánchez Valdés realizó un mapa en julio de 2025 de la presencia del CJNG en más de 60 países, lo cual pudo determinar con una base de datos realizada con fuentes periodísticas.

Su análisis determinó que la organización criminal liderada por “El Mencho” tenía presencia en 61 países, localizados la mayoría en el continente americano.

Los datos refieren que el CJNG se encuentra en 16 países de África, 11 de Europa, 2 de Oceanía, 9 de Asia y 23 de América.

Entre las naciones que destacan en el mapa se encuentran: China, India, Tailandia, Japón, Arabia Saudita, Turquía, Italia, Francia, España, Marruecos, Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Reino Unido y Australia.

“El Mencho” era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo por autoridades estadounidenses debido a la expansión en su control del tráfico de cocaína.

En entrevista con Infobae México, Sánchez Valdés detalló que solo por debajo de “El Mencho” -en volumen de tráfico de drogas- se encontrarían las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El Cártel de Sinaloa se
El Cártel de Sinaloa se encuentra en una disputa interna tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder de la organización criminal. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de crear un poderío criminal al frente del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el pasado domingo 22 de febrero en una zona de cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco.

Su caída provocó una ola de violencia en 20 estados del país, donde se registraron narcobloqueos, quema de vehículos, comercios y bancos, así como diversos enfrentamientos.

Temas Relacionados

CJNGEl MenchoPresencia nivel mundialMás de 60 paísesVíctor Sánchez ValdésNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Trump destaca la muerte de “El Mencho” en su discurso del Estado de la Unión

El mandatario mencionó la lucha contra las drogas durante su segunda administración

Trump destaca la muerte de

Brugada anuncia ampliación de horario de servicio del Metro CDMX este domingo 1 de marzo por concierto de Shakira

La intérprete de ‘Sale el sol’, ‘Loba’ y ‘Día de enero’ ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

Brugada anuncia ampliación de horario

Resultados Melate Retro 1611 martes 24 de febrero: números ganadores del último sorteo de hoy

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro 1611 martes

Disputas con rivales y mayor uso de drones: los escenarios para el CJNG tras la muerte de El Mencho, según ACLED

El operativo contra el líder criminal provocó una respuesta inmediata

Disputas con rivales y mayor

Gobernador de Jalisco informa normalidad en servicios y anuncia regreso a clases el miércoles

Tras los disturbios derivados del abatimiento de “El Mencho”, Pablo Lemus reportó operación normal en comercios, bancos y transporte público

Gobernador de Jalisco informa normalidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Disputas con rivales y mayor

Disputas con rivales y mayor uso de drones: los escenarios para el CJNG tras la muerte de El Mencho, según ACLED

El poderoso lanzacohetes de El Mencho capaz de derribar helicópteros y que le fue decomisado tras su muerte

Atacan con explosivos a elementos de seguridad en Tamaulipas: un policía resultó herido

Estos serían los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Cae Ramón Eduardo “N”, cercano a un líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Eleazar Gómez podría ingresar a

Eleazar Gómez podría ingresar a ‘Al Extremo’ y ‘Venga la Alegría’ tras su paso por ‘La Granja VIP’: “Ya firmó”

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio tendrán concierto en conjunto en CDMX a inicios de marzo: esta es la fecha oficial

Graco Sendel se despide con miedo de Doménica Montero tras la llegada de un nuevo personaje: “Dejamos la vara muy alta”

César Bono confiesa por qué terminaron sus matrimonios y niega haber sido infiel

Surgen los Conchanguitos inspirados en Punch, el mono rechazado en Japón

DEPORTES

Esto dijo Pitbull Cruz de

Esto dijo Pitbull Cruz de un posible enfrentamiento contra Ryan García por el título wélter del CMB

Sudáfrica en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

Clara Brugada garantiza seguridad en la CDMX para el Mundial 2026: “Estamos preparados”

Julián Quiñones tiene posibilidades de volver a la Selección Mexicana: Aguirre niega conflicto con el delantero

Alemania, Bolivia y otras selecciones muestran preocupación por la seguridad en México para el Mundial 2026